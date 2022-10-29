الدوبرداني: تأجيل حسم مرشحي الاعمار والبيئة لما بعد مؤتمر الديمقراطي الكوردستاني

كشف عضو مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني، عن تأجيل حسم مرشحي وزارتي الاعمار والاسكان والبيئة الى ما بعد مؤتمر الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال النائب شيروان الدوبرداني : ان “الامر النهائي لمرشحي وزارتي الاعمار والاسكان والبيئة، بيد الرئيس مسعود بارزاني لانهاء هذه الاشكالية”، مضيفاً أنه “وحسب النقاط فإن حصة الديمقراطي الكوردستاني ثلاث وزارات، بينما حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني وزارة العدل”.

وأوضح أنه “في الاسبوع المقبل سيحسم الرئيس مسعود بارزاني هذا الموضوع مع عقد الجلسة القادمة لمجلس النواب العراقي”، لافتا الى “عدم وجود اشكالية حول مرشح وزارة الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، لكن تبقى وزارة البيئة غير محسومة لحد الآن”.

الدوبرداني، نوه الى “الاتفاق بين الوفد الكوردي ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتتأجل هذه القضية الى الاسبوع القادم”، مشيرا الى ان “نهاية الاسبوع الحالي سيكون لدينا مؤتمر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والقيادة مشغولة به، لذا بعده ستكون كلمة الفصل للرئيس بارزاني بهذا الموضوع”.

يذكر ان حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، نالت يوم الخميس (27 تشرين الاول 2022) ثقة مجلس النواب العراقي.

وصوّت مجلس النواب على منح الثقة لفؤاد حسين وزيراً للخارجية، وحيان عبد الغني عبد الزهرة السواد وزيراً للنفط، وطيف سامي محمد الشكرجي وزيرة للمالية، وثابت محمد سعيد رضا العباسي وزيراً للدفاع، وعبد الامير كامل الشمري وزيراً للداخلية، وصالح مهدي مطلب الحسناوي وزيراً للصحة، وخالد بتال نجم عبد الله الجغيفي وزيراً للصناعة والمعادن، وأثير داود سلمان الغريري وزيراً للتجارة.

وكذلك تم التصويت على خالد سلام سعيد شواني وزيراً للعدل، وزياد علي فاضل الرزيج وزيراً للكهرباء، وعباس جبر عبادة العلياوي وزيراً للزراعة، ونعيم عبد ياسر العبودي وزيراً للتعليم، وابراهيم نامس ياسين موسى الجبوري وزيراً للتربية، ورزاق محيبس عجمي السعداوي وزيراً للنقل، وهيام عبود كاظم الياسري وزيرة للاتصالات، وعون ذياب عبد الله وزيراً للموارد المائية، وأحمد جاسم الاسدي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.

في الجلسة ايضاً، تم التصويت على ايفان فائق يعكوب جابرو وزيرة للهجرة والمهجرين، وأحمد محمد حسين قاسم المبرقع وزيراً للشباب والرياضة، وأحمد فكاك احمد البدارني وزيراً للثقافة والسياحة والاثار، ومحمد تميم وزيراً للتخطيط.

في حين لم يتم التصويت على وزارتي البيئة والاعمار والاسكان، واللتين هما من حصة الديمقراطي الكوردستاني، ليتم تأجيل التصويت عليهما الى وقت لاحق.

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