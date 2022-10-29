المتحدث باسم الأمم المتحدة : ضرورة أن تلبي الحكومة الجديدة المطالب المشروعة للعراقيين

رحب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكداً ضرورة أن “تلبي الحكومة الجديدة المطالب المشروعة” للعراقيين.

المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد يوم الجمعة (28 تشرين الأول 2022)، رداً على سؤال لمحرر شبكة رووداو الإعلامية الدبلوماسي، مجيد كلي، أن المنظمة الدولية ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت يوم الخميس (27 تشرين الأول 2022)، على المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، ومنح الثقة لـ 21 من وزراء كابينته، فيما تم تاجيل حسم وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة وهما من حصة الكورد، بسبب عدم توصل الحزب الديقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اتفاق بشأنهما حتى الآن.

كما عقد مجلس الوزراء الجديد جلسته الأولى يوم أمس، حيث أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن مسؤوليتهم “تضامنية والجميع معنيون بالقرارات”، مشيراً إلى أن المرحلة عصيبة وفيها تحديات كثيرة.

ستيفان دوجاريك لفت إلى أن “المهمة الصعبة لهذه الحكومة تبدأ الآن، ومن الضروري أن تلبي المطالب المشروعة للعراقيين”.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ومن خلال برامجها في العراق، ستقف إلى جانب الحكومة والشعب العراقي، مشدداً على أهمية أن توفر الحكومة العراقية “الخدمات الأساسية” لمواطنيها.

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لاقى ترحيباً إقليمياً ودولياً، حيث أكدت وزارة الخارجية التركية استعداد أنقرة لـ “مواصلة تعاونها في كل المجالات مع الحكومة العراقية الجديدة، على أساس احترام الحساسيات والمصالح المشتركة “.

السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، أكد في تغريدة على تويتر، الجمعة (29 تشرين الاول 2022)، دعم بلاده للحكومة العراقية الجديدة بقوله إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وستبقى داعمة لمسار الديمقراطية في العراق وتمد يد الأخوة نحو تعزيز العلاقات”.

كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في تغريدة، عن استعداد الولايات المتحدة للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لتحسين الخدمات للشعب العراقي وضمان عراق آمن ومستقر وذو سيادة.

بدورها قالت السفيرة الأميركية الينا رومانوسكي، في تغريدة، “إن شراكتنا متجذرة في الرغبة المتبادلة لرؤية عراق ديمقراطي يتمتع بالسيادة والأمان والاستقرار”.

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