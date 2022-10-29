“بختيار حاجي” يعلن عن استعداد ممثلية حكومة اقليم كوردستان ببغداد الاسراع في انجاز مخاطبات السياحة

شارك الاستاذ “بختيار حاجي” حمد المدير العام لشؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة إقليم كوردستان ببغداد الجمعة (٢٠٢٢/١٠/٢٨) بحضور مشرف

الادارة المستقلة لسوران و عدد من المدراء العامين لهيئة السياحة الاتحادية و عدد من مسؤولي الدوائر التابعة وعدد من مديري الشركات التي تعمل في مجال السياحة الداخلية في الملتقي السياحي الخريفي.

وتم خلال الملتقى الحديث عن سبل تذليل العقبات والمعوقات امام تطوير السياحة في الاقليم و التنسيق والتعاون بين هيئتي السياحة الاتحادية والاقليم ورابطتي الفنادق والسياحة الاتحادية والاقليم.

و تحدث حاجي خلال الملتقى عن استعداد الممثلية لتنظيم لقاءات بين الاطراف والاسراع في انجاز المخاطبات التي تخص قطاع السياحة.

كما طالب المدير العام لشؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة اقليم كوردستان ببغداد

تزويد الاقليم بتفاصيل الشركات السياحية المسجلة للحد من الشركات الوهمية الي تسيء لسمعة الشركات وسياحة الاقليم

ونوه حاجي الى اهمية القطاع السياحي وضرورة تطويره من ناحية البنى التحتية و تهيئة المرافق السياحية و تثقيف مواطني الاقليم للتعامل بشكل صحيح مع السواح

كما تمت الاشادة بالاهتمام والتطوير الذي يشهده القطاع السياحي لتعظيم الواردات و خلق فرص عمل لسكان المناطق السياحية والاثرية و المناطق التي يتردد عليها السواح

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