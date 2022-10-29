بيان صادر عن المكتب التنفيذي لتجمع اكاديميون بلا حدود

جاء منح الثقة من قبل مجلس النواب العراقي يوم الخميس المصادف 27 تشرين الاول 2022لحكومة تضم وزراء على اساس الولاءات الحزبية الضيقة ، ليؤكد مجدداً مأزق النظام السياسي وابتعاده عن المؤسساتية والكفاءات المتخصصة.

أثار استغرابنا تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي من خارج الوسط الأكاديمي المليء بالكفاءات العلمية الرصينة ذات الإسهامات العلمية المشهود لها محليا ً ودولياً.

ويثير هذا الأمر عدة تساؤلات حول طبيعة نهج الحكم المحاصصاتي الغنائمي الذي لا يكترث للعلم والعلماء ، إضافة الى تجاهله لمصالح المجتمع بمختلف فئاته.ونشير هنا الى التدهور المريع الذي طال التعليم نتيجة السياسات الخاطئة منذ 2003 .

واذ يدين تجمع أكاديميون بلا حدود هذه الممارسات ، يدعو للضغط من اجل اعادة النظر بهذا التكليف واستيزار شخصية أكاديمية ذات خبرة وكفاءة .

وجدير بالذكر ان موقفنا لا يتعلق بشخص المكلف وانما بمعايير المهنية والنزاهة والمؤهلات العلمية والأكاديمية.

28 تشرين الاول 2022

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