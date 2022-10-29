توضيح من الداخلية بشأن “تجميد” عمل “ابو رغيف”

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن “تجميد” عمل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق احمد ابو رغيف”.

وقالت الوزارة في بيان ، إنها “تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن صدور أوامر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتجميد عمل السيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية”.

وأضافت، أن “الوكيل مازال يمارس مهام عمله على أتم وجه”، داعية الجميع الى “توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً”.