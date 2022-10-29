حادث تدافع في كوريا الجنوبية أثناء الاحتفال بالهالوين يودي بحياة 146 شخصا



قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن أكثر من مئة شخص قتلوا في تدافع بين حشود ضخمة في عيد الهالوين في منطقة تشتهر بمظاهر الحياة الليلية في العاصمة سول.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية فإن عدد القتلى ارتفع من 59 إلى 146 بينما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مئة

وتُظهر مقاطع الفيديو من مكان الحادث جثثا تنقلها عربات الإسعاف، وعمال الطوارئ أثناء إسعاف المصابين، وعمال إنقاذ يحاولون تخليص من حوصروا أسفل جثث أشخاص آخرين.

ولم يتضح بعد سبب الحادث.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى اجتماع طارئ.



منطقة مزدحمة “بدت مفتقرة للأمان”

ووردت تقارير عن أن 100 ألف شخص كانوا في المنطقة للاحتفال بعيد الهالوين، في أول احتفال من نوعه في الهواء الطلق بدون شرط ارتداء الكمامة منذ بدء تفشي الوباء.

وتُظهر رسائل وسائل التواصل الاجتماعي التي نُشرت في وقت مبكر من المساء أن بعض الأشخاص لاحظوا أن منطقة إتايوان كانت مزدحمة للغاية لدرجة أنهم شعروا بعدم الأمان.

وقال هوسو لي، مراسل بي بي سي، الذي ذهب إلى موقع الحادث، إنه رأى “الكثير من العاملين في المجال الطبي، والكثير من سيارات الإسعاف، التي كانت تنقل الجثث واحدة تلو الأخرى”.

قال هوسو لي إنه رأى حشودا تقدر بالآلاف، وعددا من الجثث مغطاة بملاءات زرقاء، و”أعدادا غفيرة من الشرطة”.

قال لي: “تجمع الكثير من الشباب هنا الليلة. جاء الكثير من الناس للاحتفال مرتدين أزياء الهالوين. والكثير من الأشخاص الذين رأيتهم في حالة ذهول وحزن. ورأيت مشاهد فوضوية”.

وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو عددًا من قوات الطوارئ والمدنيين الذين يعتنون بأشخاص يبدو أنهم فاقدون للوعي في الشوارع.

وفي أحد مقاطع الفيديو، بدا أن المسعفين يقومون بإجراء الإنعاش القلبي لبعض المصابين.

وفي مقطع آخر، تحاول قوات الطوارئ جذب أشخاص مما يبدو أنه كومة من أجساد الأشخاص الذين سقطوا جراء التدافع..

وقال صحفي آخر في المنطقة إنه تم إرسال رسائل من خدمات الطوارئ إلى كل هاتف محمول في منطقة يونغسان تحث المواطنين على العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن بسبب “حادث طارئ بالقرب من فندق هاميلتون في إتايوان”.

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