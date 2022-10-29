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خبير اقتصادي للحكومة الجديدة: لا تعتمدوا على استمرار ارتفاع أسعار النفط

خبير اقتصادي للحكومة الجديدة: لا تعتمدوا على استمرار ارتفاع أسعار النفط

أكد الخبير الاقتصادي حسين الخاقاني، يوم الجمعة، أن إيرادات العراق حالياً مرتفعة بسبب ارتفاع إيرادات النفط، مشيراً أن على الحكومة الجديدة عدم الاعتماد على أسعار النفط لكونها معرضة للانخفاض في أي لحظة.

وأوضح الخاقاني: أن «أسعار النفط متذبذبة لكونها غير مسيطر عليها من قبل المنتجين بشكل كلي، بل تقع تحت تحكم السوق العالمية ومسألة العرض والطلب والأحداث السياسية التي تحصل هنا وهناك وتؤثر على إنتاج النفط».مبيناً بأن «الحكومة الجديدة عليها العمل بشكل حثيث على دعم وتعزيز الموارد الأخرى غير النفطية لكي تكون إيرادات داعمة لخزينة الدولة ولا نقع بأزمة اقتصادية خانقة في حال انخفاض أسعار النفط».

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