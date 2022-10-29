رواية جديدة عن حادث البنوك.. الانفجار ضرب ملعباً يقع على بعد 450 مترا من الصهريج المنفجر (فيديو)

افاد مصدر أمني وشهود عيان يوم السبت، بأن الانفجار تسبب بأضرار في الأرواح بملعب يبعد نحو 500 متر من موقع الانفجار.

وأوضح المصدر والشهود؛ أن الانفجار الذي تعرض له صهريج معبأ بغاز البيبسي تسبب بطيران جزء كبير من مخلفات الانفجار بمسافة تقدر بـ450 مترا.

واشار إلى ان هذه المخلفات ضربت ملعبا خماسيا كان يعج باللاعبين والمتفرجين ما تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، افاد مصدر أمني بحدوث انفجار شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر ؛ أن صهريجا كان متوقف داخل كراج للسيارات بالقرب من مقهى شعبي ضمن منطقة البنوك انفجر نتيجة سبب مجهول.

واضاف المصدر؛ أن خبير المتفجرات حضر في مكان الحادث للتأكد ان الانفجار حصل نتيجة خلل فني أو مواد متفجرة مثبتة اسفل الصهريج.

وأشار إلى أن الحصيلة الاولية لضحايا الانفجار كانت 9 قتلى و13 جرحى بالإضافة إلى تعرض بعض اسيجة المنازل القريبة الى الضرر.