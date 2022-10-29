ساكو يدعو السوداني إلى الالتزام الكامل ببرنامجه الوزاري

دعا بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، إلى الالتزام الكامل ببرنامجه الوزاري الذي تعهد به.

جاءت مطالبة ساكو خلال برقية تهنئة بعث بها اليوم السبت (29 تشرين الأول 2022) إلى محمد شياع السوداني بمناسبة اختياره رئيسا للوزراء ومنحه الثقة في البرلمان العراقي.

وقال البطريرك لويس ساكو إنه “في حال تطبيق البرنامج الحكومي للسوداني، ستتحقق نهضة كبرى في العراق على المستوى الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي”، مضيفاً أن “المواطنين الذين عانوا من الظلم والفقر والمجاعة ينتظرون الحقوق والحياة الكريمة، وعندما لا يجدونها في بلدهم، يبحثون عنها في بلد آخر”.

وشدد ساكو على أن “طريق الإصلاح ومعالجة الأزمات، يتم عبر الحوار المسؤول والشجاع، وليس الانفراد وكسر الارادات”.يذكر ان حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، نالت الخميس (27 تشرين الاول 2022) ثقة مجلس النواب العراقي.

وصوّت مجلس النواب على منح الثقة لفؤاد حسين وزيراً للخارجية، وحيان عبد الغني عبد الزهرة السواد وزيراً للنفط، وطيف سامي محمد الشكرجي وزيرة للمالية، وثابت محمد سعيد رضا العباسي وزيراً للدفاع، وعبد الامير كامل الشمري وزيراً للداخلية، وصالح مهدي مطلب الحسناوي وزيراً للصحة، وخالد بتال نجم عبد الله الجغيفي وزيراً للصناعة والمعادن، وأثير داود سلمان الغريري وزيراً للتجارة.

وكذلك تم التصويت على خالد سلام سعيد شواني وزيراً للعدل، وزياد علي فاضل الرزيج وزيراً للكهرباء، وعباس جبر عبادة العلياوي وزيراً للزراعة، ونعيم عبد ياسر العبودي وزيراً للتعليم، وابراهيم نامس ياسين موسى الجبوري وزيراً للتربية، ورزاق محيبس عجمي السعداوي وزيراً للنقل، وهيام عبود كاظم الياسري وزيرة للاتصالات، وعون ذياب عبد الله وزيراً للموارد المائية، وأحمد جاسم الاسدي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.

وفي الجلسة ايضا تم التصويت على ايفان فائق يعكوب جابرو وزيرة للهجرة والمهجرين، وأحمد محمد حسين قاسم المبرقع وزيراً للشباب والرياضة، وأحمد فكاك احمد البدارني وزيراً للثقافة والسياحة والاثار، ومحمد تميم وزيراً للتخطيط.

ولم يتم التصويت على وزارتي البيئة والاعمار والاسكان، ليتم تأجيل التصويت عليهما الى وقت لاحق.

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