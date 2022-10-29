ضابط في البيشمركة يوضح بصدد إطلاق النار ليلة أمس في كولجو

انتشرت في وقت متأخر ليلة أمس، أنباء عن تعرض مواقع البيشمركة في ناحية كولجو بمنطقة گرميان، لإطلاق نار بأسلحة قناصة من قبل إرهابيي داعش من محور گولاله، لكن ضابطاً في البيشمركة نفى هذه الأنباء.

المقدم مريوان، الضابط في اللواء الخامس مشاة بقوات البيشمركة التي تتمركز في (تەپكی كەڵان) بناحية كولجو التابعة لقضاء كفري، قال لـ (باسنيوز): «الأنباء التي تحدثت عن هجوم داعش بعيدة عن الحقيقة، إلا أن هناك مسلحين من الحشد الشعبي مقابل مواقعنا، وهم الذين أطلقوا النار باتجاهنا، ولم نقم بالرد عليهم».

وأضاف «لا نستطيع القول إنه لا وجود لداعش، فهم موجودون في مناطق الفراغ الأمني، لكن ليلة أمس لم يهاجمنا داعش، وإطلاق النار جرى من قبل الحشد الشعبي».

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