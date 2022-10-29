طوزخورماتو تطالب بدائرة لتحويل ملكية السيارات وتجديد إجازات السوق

طالب قضاء طوزخورماتو، التابع ادارياً لمحافظة صلاح الدين، بفتح دائرة مرور لتحويل ملكية السيارات وتجديد اجازات السوق.

وقال قائممقام قضاء طوزخورماتو حسن زين العابدين: ان “قاطع المرور في القضاء يؤدي عمله بشكل جيد، لكن نواجه مشكلة بطول الطريق الواصل بيننا وبين تكريت، خصوصاً بعد غلقه، واضطرار المواطنين الى الذهاب الى تكريت عن طريق كركوك”.

وطالب قائممقام طوزخورماتو بـ”فتح دائرة لتجديد اجازات السوق وتحويل ملكية السيارات، لكي تسهل الامور على المواطنين في القضاء”، منوهاً الى أن “هذا الموضوع يسهل أمر المواطنين في كافة مناطق طوزخورماتو، والتي تشمل مركز القضاء وآمرلي وسليمان بيك ومنطقتي الداوودة والبيات، حيث يقدر عدد المواطنين في هذه المناطق بنحو 200 ألف نسمة”.

يشار الى ان مرور محافظة صلاح الدين قام مؤخراً بحملة موسعة لمحاسبة سائقي المركبات الذين لا يمتلكون إجازات السوق وغيرها من مختلف انواع المخالفات المرورية ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون.

ويبعد قضاء طوزخورماتو عن العاصمة بغداد بنحو 185 كيلومتراً.

يذكر ان طوزخورماتو تتبع إدارياً الى محافظة صلاح الدين منذ إجراء التعديلات الإدارية عام 1976 حيث كانت قبل ذلك تتبع محافظة كركوك.

ويتبع القضاء أربع نواحي، وهي آمرلي وبسطاملي وسليمان بيك وينكجة، والبلدة متعددة الأعراق، يسكنها الكورد والتركمان والعرب.

وتتبع محافظة صلاح الدين، 14 وحدة ادارية، وهي الدجيل ويثرب وبلد والاسحاقي والمعتصم والضلوعية وسامراء ودجلة وتكريت والدور وآمرلي وسليمان بيك وبيجي وطوزخورماتو والعلم والصينية والشرقاط.

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