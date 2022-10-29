عرض مشاريع استثمارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم شركة المستشار المؤسسي اطيب التحايا..

نحن شركة المستشار المؤسسي للتجارة والمقاولات العامة.. في امكاننا المساعدة بمشاركة مشاريع استثمارية على مستوى العراق من ناحية الاستثمار في شراء او الدخول كشركاء او إدارة المشاريع إضافة الى ارسال عروض مشاريع استثمارية او التسويق لمشاريعكم في فروعنا الخاصة.

مشروع رقم (36)

معمل انتاج الحديد والصلب في احدى المحافظات الجنوبية

مشروع معمل انتاج الحديد والصلب مساحة المشروع (350) دونم ونسبة انجاز تقريبا (20%) والمطلوب الدخول في المشروع لتقصير الشركة الممولة والمنفذة للمشروع او شراء المشروع بشكل كامل، حيث يعتبر المشروع الفريد من نوعه المحافظات الجنوبية ولا يوجد مثيل له الا في كردستان ودراسة الجدوى الاقتصادية له تعتبر جيدة جدا.

مشروع رقم (38)

مجمع سكني في محافظة الانبار

المساحة تقريبا (400) دونم لوحدات سكنية افقية عدد (1630) وحدة للبيع بقيمة (4,5) مليون دولار بشكل مباشر من المالك. تم منح الاجازة الاستثمارية وسط سنة 2021، والمشروع منجز منه جزء قليل جدا من الدفن ومتوقف الان حسب كتاب رسمي لحين استكمال المخططات.

مشروع رقم (39)

قطعة ارض استثمارية في موقع استراتيجي في كربلاء

قطعة ارض بمساحة (4) دونم تبعد عن الحرم ما يقارب (500) متر بسعر 2500 دولار للمتر المربع أي ما يعادل (25) مليون دولار امريكي تصلح لمشروع استثماري سكني تجاري عامودي، جنس الأرض طابو زراعي والتحويل من المالك الى المستفيد مباشرة.

مشروع رقم (41)

مول تجاري – صلاح الدين

– اول مول في محافظة صلاح الدين بمساحة تقارب (10) دونم.

– الاجازة الاستثمارية مستحصلة باسم شركة خاصة.

– المراد اما شركاء تمويل وتنفيذ او تنفيذ فقط والتمويل بالمرابحة.

– الأرض مملوكة الى وزارة التجارة ولم يتم التعاقد لغاية الان ويتوقع اكماله خلال فترة شهرين من بعد اكمال عقد الاستثمار.

– مكان استراتيجي وتجاري مفتوح على اربع جهات.

– القيمة الإجمالية لتنفيذ المشروع تقدر ب(22) مليار دينار عراقي حسب دراسة الجدوى والارباح السنوية تقدر ب(4) مليار عراقي ولكن تبقى هذه الأرقام قابلة للتغيير حسب تغير دراسة الجدوى وطريقة إدارة المشروع.

المقر العام – كربلاء – حي المعلمين – مجاور مركز الشرطة – مبنى شركة المستشار

فرع بابل – الكفل مدخل السيوف – مركز مبيعات مجمع المستشار السكني

فرع البصرة – الطويسة – شارع اللجنة الأولمبية – مول الطويسة – الطابق الرابع – مركز مبيعات مجمع اسوار البصرة السكني

شركة المستشار المؤسسي

مدير مكاتب العراق

علي الصفار

07901140949

07700818414

[email protected]

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