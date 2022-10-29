فلسفة الظنة بين تبديد الأوهام وتأويل الذات

د زهير الخويلدي

” تستحق فلسفة الظنة شرف الاسم عندما ترفض من حيث المبدأ استقرار الأساس، وحقوق العقل وقدرة الفكر على بناء شرعيته”1

السؤال الأساسي هو معرفة متى وصلت فكرة إزالة الغموض عن فكر فرويد وماركس ونيتشه إلى الفلسفة، وفقًا لأي تأويلات، وعلى حساب أي تراجعات مفاهيمية. ماذا كان مكان “سادة الارتياب الثلاثة” في هذه الحالة؟ ما هو الدور الذي لعبوه في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ الأفكار الفلسفية؟

نيتشه، الذي فُسِّر على أنه فيلسوف إرادة السلطة، أصبح أسطورة جيل توقع ولادة جديدة من الحرب. وجد ماركس نفسه في الشخصية الرمزية لأنطونيو غرامشي مترجمًا نقديًا وغير تقليدي للغاية. من ناحية أخرى، في بداية القرن، استقبل الفكر الفرويدي بصعوبة كبرى وكان له تأثير مباشر على عدد قليل جدًا من الكتاب، وجميعهم عند مفترق طرق لغوي وثقافي، وبالتالي فهو مكان متميز للبحث الذي نحن عليه.

من المعلوم أن رينيه ديكارت سبق أن بدأ الشك في الفلسفة من خلال إلقاء الشك المنهجي على قدرة الأحاسيس على الوصول إلى الواقع. يفتح الباب. بعده، يرتبط مصطلح الشك عمومًا بثلاثة فلاسفة:

1 ° حاول فيورباخ رفع الحجاب عن أوهام المسيحية. شاع من قبل نيتشه الذي أعلن موت الله وتوقع وصول سوبرمان. شكوك نيتشه تتعلق بمعتقدات الإنسان.

2 ° ماركس من جهته يشكك في سير المجتمع بشجب الهيمنة البرجوازية على حساب الطبقات المستغلة والعاملة. شكوك ماركس اجتماعية.

3 ° أوضح هكسلي أن الإنسان ليس سوى حيوان ينحدر من الحيوانات. ينظّر فرويد ذلك ويظهر أن الإنسان في الواقع يقوده اللاوعي. شكوك فرويد ونظريته عن الهو والأنا والأنا الأعلى تؤثر على الإنسان ووهمه بأنه سيد نفسه، وقد أزعجوا بينهما المجال الاجتماعي والديني والميتافيزيقي. لذلك فإنهم يتشاركون في نفس الروح المشبوهة.

على هذا النحو اشتهرت فلسفة الظنة من خلال ميشيل فوكو على انها مجموعة من الأفكار التي تحدت المعتقدات الفلسفية الرئيسية؛ أساتذتها هم فريدريك نيتشه وكارل ماركس وسيغموند فرويد. لكن نحن مدينون بهذا التعبير للفيلسوف البروتستانتي الفرنسي بول ريكور. لقد دعا ماركس ونيتشه وفرويد بهذه الطريقة بسبب نهجهم النقدي الراديكالي. ووفقًا لأساليب مختلفة، فإن هؤلاء المفكرين الثلاثة قد “يشتبهون” بالفعل، أي شككوا، وأزالوا الغموض وفجأة هزوا يقين المفاهيم الكلاسيكية، لا سيما فيما يتعلق بالذات ، ووعيها ومعنى وجودها في العالم عبر وساطة الرموز والنصوص والسرديات.

يرتبط مصطلح الارتياب عمومًا بثلاثة فلاسفة:

نيتشه: حاول نيتشه رفع الحجاب عن أوهام المسيحية، وإعلان موت الله والتنبؤ بوصول سوبرمان. شكوك نيتشه تتعلق بمعتقدات الإنسان.في هذا السياق صرح بيير أندريه تاجييف ما يلي ” قلة من الفلاسفة لديهم ورثة مثل فريدريك نيتشه. من خلال ظهوره في تاريخ الفلسفة، فقد أزعج عمله المثير للإعجاب العديد من الإنجازات العظيمة للفكر “الكلاسيكي” – العقل والأخلاق والقيم، إلخ. – تدشين ما سيطلق عليه فيما بعد “فلسفة الارتياب”.2

ماركس: من جانبه، حاول ماركس التشكيك في سير المجتمع، من خلال إدانة الهيمنة البرجوازية على المجتمع، على حساب الطبقات المستغلة والعاملة. فكر في الصراع الطبقي. شكوك ماركس اجتماعية.

فرويد: فرويد نفسه دمر الموضوع كما فهمناه في كانط. لم يعد الإنسان شفافًا مع نفسه، لأن اللاوعي هو الذي يقود سفينة الوعي. إن شك فرويد ونظريته عن الجهاز النفسي لها تأثير على الوعي ومكانته داخل الذات.

فيما بينهم، أزعجوا المجال الاجتماعي والديني والميتافيزيقي. لذلك فإنهم يتشاركون في نفس الروح المشبوهة.

كان بول ريكور هو من عمد نيتشه وماركس وفرويد سادة الارتياب. لقد قوض هؤلاء الفلاسفة اليقين الديكارتي، مشيرين إلى أن الإنسان لا يتحكم في دوافعه ولا في هويته ولا بالقوى الاقتصادية. يعتقد الشخص الذي يشتبه في أن المظهر يخفي حقيقة أعمق أو حتى مختلفة. إنه الموقف الذي اتخذه هؤلاء المفكرون الثلاثة تجاه ثقافتنا الغربية وخاصة تجاه الدين المسيحي. يعترف ماركس في المسيحية بأنه انعكاس، وفرويد وهم، ونيتشه قناع. علاوة على ذلك، وفقًا لهم، فإن معايير الحقيقة ليس لها أي شيء مطلق، وهذه القيم التي تم وضعها كمبادئ مطلقة تعبر عن دوافع معينة. لذلك فإن فلسفة الشك لها خصوصية إلقاء الشك على العقلانية. ليس بسبب الشك الذي هو ضروري للعقل النقدي ولكن بسبب الشك. ويضيف أن نيتشه وماركس وفرويد هم المسؤولون الثلاثة عن ذلك. لقد تعلمنا ألا نثق بأي شيء بعد الآن، وألا نثق بأحد، وألا نؤمن بالمشاعر ، ولن نعترف بعد الآن بوجود هوية للوجود … ومع ذلك ، حيث يسود الشك ، لا يوجد أمل.

خلاصة القول ان مصطلح فلسفة الظنة يرتبط عمومًا بثلاثة فلاسفة: نيتشه وفرويد وماركس. وقد أطلق على الثلاثة اسم فلاسفة الشك. يشترك هؤلاء المفكرون الثلاثة العظماء، الذين ميزوا القرن العشرين بعمق، في الشك في قناعاتنا ومعتقداتنا وإثبات جذورهم اللاواعية وغير المعروفة وغير المعترف بها أو دوافعهم الخفية.

نيتشه: حاول نيتشه رفع الحجاب عن أوهام المسيحية، وإعلان موت الله والتنبؤ بوصول سوبرمان. شكوك نيتشه تتعلق بمعتقدات الإنسان.

ماركس: من جانبه، حاول ماركس التشكيك في سير المجتمع، من خلال إدانة الهيمنة البرجوازية على المجتمع، على حساب الطبقات المستغلة والعاملة. شكوك ماركس اجتماعية.

فرويد: دمر فرويد نفسه “الذات” كما فهمناها في كانط. لم يعد الإنسان شفافًا مع نفسه، لأن اللاوعي هو الذي يقود سفينة الوعي.

يتعلق شك فرويد بالوعي ومكانته داخل الذات.

فيما بينهم، أزعجوا المجال الاجتماعي والديني والميتافيزيقي. لذلك فإنهم يتشاركون في نفس الفكر التأويلي الارتيابي.

بول ريكور لا “يقرأ” فرويد فقط. إن عمل “أب” التحليل النفسي هو بالأحرى توضيح مميز للمبدأ العام للتأويل، حيث يرى ريكور نمطًا للخطاب يميز عصرنا وحضارتنا. ويصف خصائصه بلغة فلسفية، هي نفسها. تظهر بوضوح كطريقة من “التفكير”، والتي يمكن تلخيصها من خلال صورة “ارتداد” الفكر على النصوص في هذه الحالة، نصوص فرويد: ما ورثه أفلاطون لحضارتنا، إنه طريقة تفكير التي يسميها بول ريكور “الفلسفة التفكيرية”، والتي تتمثل في تجاوز المرحلة البسيطة من التفسير والتأويل، للوصول إلى خصوبة “ديالكتيكية” تجعل من الممكن حل الانحرافات التي تواجه روح “التفسير” في عصرنا. إن “مقال فرويد” المتضمن في كتاب التفسير مغلف بنقد “علم آثار الموضوع” النابع من الفكر الفرويدي: “ما هو الوجود الذي له أركيولوجيا؟ بدت الإجابة سهلة أمام فرويد: إنه كائن كان طفلاً قبل أن يصبح انساناً. لكننا لا نعرف بعد ماذا يعني ذلك. موقف الرغبة، طابع الحياة الذي لا يمكن تجاوزه، الكثير من التعبيرات التي تستدعينا أكثر وأعمق. جعل فرويد من الممكن الوصول إلى هذا التقدم “أبعد” في وعي الذات. لكن هذا التقدم يتطلب شيئًا آخر، وهو ما عبر عنه ريكور بالحاجة إلى “غائية الذات”، أي العودة إلى الوعي الذاتي الفوري. أن تقول شيئًا عن شيء ما، بالمعنى الكامل والقوي للكلمة، هو تفسير. لكن هذا الخطاب، الذي يمكن أن يتخذ شكل أسطورة أو خيال شعري أو حلم أخيرًا، كان سيصبح موضوعًا لـ “فلسفة الارتياب” المعممة: مثل فرويد، نيتشه وماركس شاركوا في “فقدان الثقة” في قدرة العقل على التأويل”. في حالة فرويد، يؤدي هذا الشك المنهجي إلى التساؤل المعرفي عن وضوح الذات في ممارسة “وعيه المباشر”، وهو يقودنا إلى ثقافة “الوعي الزائف”. إن قرننا الذي يتحدث أو يحلم أو يتخيل أو يخلق، يقع باختصار تحت هوس الوهم والتلفيق والغموض. في ظل الشرعية الفاضلة لإزالة الغموض، “كشف التحليل النفسي عن مجموعة متنوعة من عمليات التفصيل التي تم إدراجها بين المعنى الظاهري والمعنى الكامن”. بمعنى آخر، فلسفة الارتياب لا تتخلى عن خصوبة “التأويل”. على العكس من ذلك، ترفعه إلى مرتبة العلم من خلال “تعقيد” إجراءاته: “المعاني الحقيقية غير مباشرة”. يدعو ريكور إلى التساؤل عن هيمنة البعد الوسيط دائمًا للتأويل: فهو يرى بديهيًا قابلاً للنقاش في حقيقة أن البحث عن المعنى، من الآن فصاعدًا، لم يعد توضيحًا للوعي بالمعنى، ولكن في فك رموز التعبيرات وهذه الفلسفة ستجعل المناقشة. تأسس هذا الاتجاه على الجزء “الرمزي” من كل لغة، ويؤكد ملاحظة كانط التي قالها ريكور بنفسه: “الرمز يغذي الفكر”. تجد الفلسفة نفسها أقل عجزًا في مواجهة علم مثل التحليل النفسي، الذي يرى في كل خطاب معنى خفيًا، “لغزًا” يجب حله، لأنها عرفت دائمًا أن “اللغز لا يعيق العقل، ولكنه يثير هو – هي”. من ناحية أخرى، تقود الفلسفة المعاصرة نفسها إلى توجيه انتباهها إلى “النص” و “حرفته”، إلى “الكلام” الذي يحتوي “العقل” بالكامل: “هذه الدعوة إلى التأويل التي تنطلق من الرمز يؤكد لنا أن التفكير في الرمز يأتي من فلسفة اللغة وحتى العقل. ولكن وفقًا لبول ريكور، “يتحدث البشر اللغة أقل مما يتحدث بها “. ما كان سيخسره قرننا هو الشعور بالقدس: “أليس هذا الانضباط للواقع، هذا الزهد من الضروري، يفتقر إلى نعمة الخيال، ظهور الممكن؟ أليس لنعمة الخيال هذه علاقة بالكلمة مثل الوحي؟ “3

عندما كتب بول ريكور أن “الرمزية هي الوساطة الكونية للعقل بيننا وبين الواقع”، وأنه “يرغب في التعبير قبل كل شيء عن عدم فورية تخوفنا من الواقع”، لا يسعنا إلا أن نفكر في أن جاك لاكان سيرحب بهذا الدرس المستمد من عمل فرويد. بيد ان الفلسفة المعاصرة شهدت موت فلسفات الارتياب بفضل عودة الحقيقي ولقد استغرق الأمر أكثر من قرن من التجريب والمحاولة. لقد تم التقليل من الاشعاع الذي كانت تتمتع به الماركسية على يد الخراب الدي سببته التجارب الشيوعية لبعض الدول الشمولية. كما تم تقليم أظافر نظرية فرويد بظهور واقعية ميشيل أونفراي. وقبله تم نقد فيورباخ بالتعطش إلى الله والشك في قدرة الصدفة على إنتاج مثل هذه الطبيعة المنظمة. فهل أدى نقد فلسفة الظنة الى قيام فلسفة التأويل النقدي؟

الاحالات والهوامش:

1. Olivier Dekens, Le structuralisme, Armand Colin, collection « 128 », Paris, 2015, p38

2.Pierre-André Taguieff : un livre pour penser “contre et avec” Nietzsche

3 .Paul Ricoeur, De l’interpretation. Seuil, «Points-Essais», Paris, 586 pp.,

كاتب فلسفي

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