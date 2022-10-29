مراسل الجزيرة: 5 قتلى وعشرات الجرحى في انفجارين بسيارتين ملغمتين استهدفا وزارة التربية جنوبي مقديشو

قال مراسل الجزيرة في مقديشو إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات اليوم السبت في تفجير مزدوج استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية.

وأضاف مراسل الجزيرة جامع نور أن سيارتين مفخختين انفجرتا بفارق دقائق، أمام مقر الوزارة في تقاطع زوبي المكتظ بالسيارات والمارة.

وقال صادق دوديش المتحدث باسم الشرطة الصومالية إن “الانفجارين المتزامنين” خلفا العديد من الضحايا، مؤكدا أن الشرطة ستدلي بمزيد من التفاصيل لاحقا.

ووفقا لشهود عيان فقد تسبب الانفجار القوي في تهشيم النوافذ في المباني القريبة.

وتضم منطقة التفجير، مقري وزارتي الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكثيرا ما تنفذ حركة الشباب تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو وأماكن أخرى لكن لم يتضح ما إذا كانت هي وراء التفجيرات الأخيرة.

ويأتي الانفجار في ظل عمليات أمنية يجريها الجيش الصومالي في بعض مناطق جنوب ووسط البلاد بالتعاون مع مليشيات عشائرية ضد مسلحي حركة الشباب.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حربًا ضد الشباب التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريًا لتنظيم القاعدة وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.