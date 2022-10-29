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مسرور بارزاني يشكر الكاظمي ويشيد ببقائه على مساره رغم التحديات

مسرور بارزاني يشكر الكاظمي ويشيد ببقائه على مساره رغم التحديات

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الجمعة شكره إلى رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، كما أشاد في الوقت نفسه بالبقاء على مساره رغم كل المخاطر والتحديات.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر قائلاً “تحدثتُ الليلة، إلى صديقي رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، لأشكره على قيادته للبلاد وخدمتها”.

وأضاف “وبالرغم من التحديّات والصعاب، وأحياناً الخطر الذي هدد سلامته الشخصية، إلّا أنه حافظ على مساره”.

وفي ختام تغريدته، تمنى مسرور بارزاني للكاظمي “كل التوفيق والنجاح”.

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