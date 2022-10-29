نقابة الأطباء تعلق اعمالها وتمنح موظفيها اجازة مفتوحة بسبب تهديدات عشائرية

قرر مجلس نقابة اطباء العراق، الجمعة، تعليق اعماله ومنح الموظفين اجازة مفتوحة، بسبب تهديدات عشائرية.

وذكر المجلس، في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلسي الوزراء والقضاء الاعلى ووزير الداخلية، “تتعرض نقابة الاطباء/ المقر العام واعضاء مجلسها لليوم السادس على التوالي الى سلسلة من التهديدات العشائرية على خلفية اتخاذ المؤتمر العام للنقابة قرارا باقالة النقيب السابق ورفضه ذلك القرار ومحاولة التأثير على المجلس حتى يتراجع عن موقفه بتأييد قرار المؤتمر العام”.

وأضافت الرسالة: “لقد وصل الامر ان تعرض مقر ” ا لنقابة في بغداد اليوم الجمعة، إلى تهديد من قبل مجموعة عشائرية تدعي ارسالها من قبل النقيب المقال وتطلب اخضاع اعضاء المجلس لابتزازهم في تحد صارخ وفاضح للقانون وسيادة الدولة وحق المواطن في العيش الامن وقدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات الضرورية، بعيدا عن شريعة الغاب”.

وبحسب الرسالة: “قرر مجلس نقابة الاطباء تعليق اعماله ونشاطه وغلق ابواب المقر العام ومنح الموظفين الذين سبق ان تعرضوا الى التهجم والاساءة اجازة مفتوحة، وان ذلك سيستمر حتى تتمكن الاجهزة القضائية والامنية من ضمان امن اعضاء المجلس وسلامة المقر والعاملين فيه واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق تلك المجموعة ومن يقف خلفها”.

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