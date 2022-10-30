إبراهيم الصميدعي يتحدث عن محاولة لاختطافه في مطار بغداد

نفى المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، اليوم الأحد، انباء اعتقاله في مطار بغداد، مشيرا الى انه تم اعتراضه من قبل سلطات المطار بشكل أقرب “للاختطاف”.

وقال الصميدعي في تغريدة إنه “لاصحة لأخبار اعتقالي، ما حدث هو إنني أثناء عودتي إلى بغداد وأثناء مغادرتي اليوم كانت هناك مؤشرات على اعتراضي بشكل غير قانوني وخطير من قبل سلطات مطار بغداد الدولي وبشكل أقرب للاختطاف والبلطجة”.

وأضاف “أرجو ان يتحفظوا بتبريراتهم الكاذبة وسيكون القضاء حكما بيننا حال عودتي”.

أدناه نص التغريدة:

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