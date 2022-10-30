إجراء عملية “معقدة” لرجل أربعيني في اليرموك

وقالت الدائرة في بيان إن “فريقاً طبياً متخصصاً بجراحة الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى اليرموك التعليمي أجرى عملية مميزة ومعقدة لإصلاح اصابة القناة الصفراوية الرئيسية وربطها بالأمعاء الدقيقة لمريض بعمر (40) عاماً”.

ونقل البيان، عن رئيس الفريق الطبي المختص في جراحة الجهاز الهضمي والكبد، ايمن يحيى القاضي، قوله إنه “تم احالة المريض الى استشارية جراحة الجهاز الهضمي وكان يعاني من يرقان انسدادي نتيجة اجرائه عملية معقدة لاستئصال المرارة حيث تم اجراء الفحوصات السريرية والشعاعية وتبين من خلال نتائج الفحوصات وجود ضرر وإغلاق تام بالقناة الصفراوية الرئيسية”.

وأضاف، أن “الفريق الطبي قرر ادخال المريض الى صالة العمليات الكبرى وتكللت العملية بالنجاح الكبير حيث اجريت له عملية استكشاف القناة الصفراوية المتضررة واعادة ربط القنوات الصفراوية الكبدية بالأمعاء الدقيقة عن طريق عملية تحويل المسار والمريض بحالة صحية جيدة”.