ابنة هيفاء وهبي أنيقة ومنة فضالي على شاطئ البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل – القاهرة – إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس برنامج “عيش سعيد”.

إيميه صياح

نشرت الفنانة اللبنانية إيميه صياح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ابنة هيفاء وهبي

نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

خيرية علي

نشرت خيرية علي، زوجة الفنان خالد سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة حازت على إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بصحبة كلبها على شاطئ البحر.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة لوسي، والفنان مجدي كامل، والإعلامية سهير جودة.

دينا

نشرت الفنانة دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع غنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها من مهرجان القاهرة للدراما.

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة المحامي خالد أبو بكر.

لوجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

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