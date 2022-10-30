بسم الله الرحمن الرحيم

(اشرف مسؤولة ببيت دعارة).. كمن يقول (السوداني انزه مسؤول بنظام حاكم متفق بفساده)..(الشعب ليس فيران تجارب.. ليعطون للسوداني فرصة ليحكم)..

ما مقياس الشرف لدى من يطرحون (محمد شياع السوداني).. نزيه ؟ السؤال نزيه بظل اي نظام؟ النظام الماليزي ؟ النظام الاماراتي؟ النظام السنغافوري؟ الجواب كلا.. انه في افسد نظام سياسي بالعالم (نظام المنطقة الخضراء)؟؟ وهذا اشبه بمن يقول (اشرف عاهرة ببيت دعارة)؟؟ فهي صعدت او نزلت تبقى عاهرة ايضا.. وكل ما يخرج من بيت الدعارة السياسية وبيت الدعارة للجنس.. هو عفن.. فكيف بعد ذلك من يدعو الى (ترك السوداني يحكم لسنة لنختبره)؟؟ وكاننا كعراقيين فيران تجارب ولم يحكموننا هؤلاء الذين جاءوا بالسوداني ومن قبله.. ليحكمون فسادا منذ 20 سنة.. وكلنا نعرف تكرار نفس التجربة للحصول على نتائج مختلفة هو الغباء..

فالعملية السياسية هي بيت دعارة.. والنظام السياسي هو الدجاجة التي تبيض ذهبا على الطبقة السياسية

الحاكمة فسادا منذ 2003..والكل يخاف على هذا النظام السياسي من الكتل والاحزاب والمليشيات..للاموال التي يجنونها.. لذلك المالكي والكاظمي كلاهما اكدوا لديهما ملفات فساد تستروا عليها حتى لا يكشفونها خوفا على سقوط النظام.. اي بقاء النظام الحاكم بالعراق فساد يستمر بالتستر على فساد حيتانه واركانه.. فهل يوجد بؤس وحضيض كما هو اليوم بالعراق..

ولنعرف الحضيض .. نذكر التشابه وخلفية تنصيب الفاشلين دراسيا.. (حسين كامل) و(نعيم العبودي)..

فالتشابه بين تنصيب نائب ضابط (حسين كامل) وزير دفاع بزمن صدام.. مع وجود الالاف الضباط الكبار.. مع تنصيب (نعيم العبودي) وزير التعليم العالي والبحث العالمي بزمن (قيس الخزعلي).. فالعبودي فاشل دراسيا ومنح شهادة دكتوراه من جامعة ركيكة (الجامعة الاسلامية في لبنان).. غير معترف بها بالعراق.. مع وجود مئات من عتاد الاساتذة الجامعيين الكبار.. … هدفهما استفزاز النخب العراقية .. وتمرير اجندات اديولوجية صفراء بالمناهج.. لادراك الاحزاب الاسلامية والقومية والشيوعية.. بان الطبقة الاكاديمية الاصيلة.. ترفض ان يتم ترويضها واخناعها للاحزاب الاديولوجية .. فالضابط والاكاديمي الاصيل.. يرتبط بارض الدولة ومصالحها.. في حين الاديولوجيين يرتبطون بخارج الحدود.. كون هذه الاديولوجيات القومية والاسلامية والشيوعية جميعها جاءت للعراق من خارج الحدود وليس من ضمن قوامسيها الدفاع عن مصالح العراق كدولة والعراقيين كشعب..

ففرحانين..بالشروكي…محمد شياع السوداني.. الذي يصفونه كما يصفون ..الكناس وفراش المدرسة

وموظف الخدمة …اسوي كلشي اتريده..ما اريد مشاكل فيترك الوضع كما هو…..حتى لو على حسابه… … حباب ..نزيه..مو طموح..على كد ايدك.. قشمر اصدك بكلشي..مكفخة رسمي……حكومة ..محمد شياع السوداني…حكومة رئيسها يدار من وراء ستار.. المالكي اللي مو شروكي..افرحت كل قشمر و فاسد وعار وذيل…هي حكومة نهب الميزانية وفائضها..هي حكومة المليشات…والاحزاب العميلة لايران..انها حكومة جديده لطيحان حظ العراق…وتسليمه لايران بمبارك مراجع العجم اللي أصولهم عجم من ايران والهند وباكستان وافنان…هي حكومة كامله لقمع الحريات..ومطاردة الناشطين الرافضين للفساد….هي حكومة ستدخل موسوعة غنس..كاسرع عصابة حاكمة تسرق ميزانية دولة..وفائضها المالي.. فمع الاسف.. الشروكي..اكبر بناة الحضارة .السومرية والبابلية..وأقوى الدول كالدولة المشعشية والاحواز والشيخ خزعل..مع ان نصل كشيعة عرب شروك للحضيص كما هو اليوم…

والشيء بالشيء يذكر:

الشارع بالوجه.. له هيبته.. الفرق بين (شارب صدام.. مع.. محمد شياع السوداني)..

فبغض عن صدام كدكتاتور وطاغية.. ولكن الشارب عليه وعلى ازلامه. .لها رهبه.. اما الشوارب على امثال محمد شياع السوداني.. تثير السخرية.. مع علمنا بان (اقوى رؤساء العالم .. لا يضعون شوارب.. كبوتين روسيا.. و ترامب الرئيس الامريكي السابق.. والرئيس الصيني)..

واليس ..معوقات التغيير بالعراق شيعيا تتمثل ب (السستاني، الصدر، ايران)

وكورديا (ال البرزاني وال الطالباني)..ودوليا (امريكا والصين وروسيا).. ماذا لو الجماهير طالبت بالتغيير بالتوجه (لبيت السستاني) و(لبيت الصدر) و(السفارة الايرانية).. بدل الذهاب للتظاهر امام المنطقة الخضراء؟ ..لماذا تريد التغيير بالعراق؟.. سؤال يجب ان يطرح على كل عراقي ..؟ واليس بدع (الانتخابات، وانتخابات مبكرة، واعادة الانتخابات) ما هي الا وسائل للمماطلة والتسويف..

وهنا تطرح تساؤلات.. لماذا يراد الاطاحة بالنظام الحاكم بالخضراء ببغداد؟ ما هو البديل عنه؟

وما هي الاليات لتحقيق ذلك؟ وما هو المشروع والهدف والبديل عن حكم المنطقة الخضراء؟ ما هي محركات الجماهير وهل هي مع تغيير النظام واسقاطه؟ المرجعية، شيوخ العشائر، الاكاديميين، ضباط الجيش.. هل هناك دعم دولي للتغيير.. بعض من فيض..

وننبه:

العملية السياسية .. متعفنة.. وكل ما ياتي منها (ضراع).. فلا تجملون العفن .. يا مدسوسين..

فلا يعيش ويتقبل العفن .. الا الضراع.. فكل رئيس وزراء ياتي باختيار وضوء اخضر من طهران والنجف والصدر.. ومن يقول عكس ذلك.. اما يكابر او لا يريد ان يصدق الحقيقة.. او يعلمها وهو يؤيد ذلك..

ونسال:

ما هي نقاط الحوار التي يدعو المعارضين للنظام لعقده؟

ومن هي القيادات في هذا الوطن التي يراد ان تعقد الحوار بينها؟ وقيادات ماذا ..عشائرية حزبية مليشياتيه تيارية.. الخ؟ وهل هو مجلس قيادة الثورة جديد؟ ومن هي القيادات التي يصفونه بالزائفة؟ ولماذا لا تضعون النقاط على الحروف وتذكرون المسميات والمشاريع حتى نفهم؟

ونستغرب: نشعر كل ما حولنا من نقاشات..(تخدير)..وهناك من (يوجه الجهود بعيدا عن اسقاط النظام)..

.. كأن يقولون انتخابات مبكرة وقانون للانتخابات.. لتجرى لنجد (الوضع رديء ايضا).. او يقولون لنتظاهر ولا نعلم ضد من ؟؟ ومع من ؟ وخاصة التظاهرات فشلت بتحقيق اهدافها نتيجة القمع والتشويه ومنع بروز نخب قيادية لها..

وانتبهو.. هناك شيء.. ناقص (بمواقع التواصل الاجتماعية) العراقية..

فالعراقيين يتكلمون بكل شيء.. ويعرفون الخطوط العريضة لما يحصل..ويعرفون الحل باسقاط هؤلاء.. لكن الخلل بالبديل.. ورغم ذلك هناك نقص.. ما اعرف شنو؟ كلنا نعرف القرار بيد قوى دولية للتغيير..ولكن مع ذلك اكو شيء مفقود بالنقاش..

وهنا ياتيني الخيال واقول مع نفسي:

هل المجتمع الدولي (يمنح الطبقة السياسية الحالية وكتلها) .. (مكافأة نهاية الخدمة) لهذه السنة .. لهم ولايران لدورهم (باللعب بالعراق وتخريبه) منذ 20 سنة..(90 مليار فائض.. و120 ميزانية.. وكميات كبيرة من الذهب)؟ ربطا بما قاله فائق الشيخ علي بسقوطهم 2023

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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