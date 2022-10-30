اطلاق سراح مراسل مؤسسة “وشه” الاعلامية بعد اعتقاله من قبل الاسايش في السليمانية دون تهمة

اطلقت الاجهزة الامنية في السليمانية سراح مراسل مؤسسة “وشه” الاعلامية الزميل هوشيار علي، بعد اعتقاله منذ ليل امس السبت.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من منسقها في السليمانية، انه جرى اطلاق سراح هوشيار، عصر اليوم الاحد، بعد اعتقاله امس السبت، من قبل اسايش السليمانية ، اثناء خروجه من منزله ليل البارحة، اذ اطلقت مؤسسة “وشه ” بيانا، اوضحت فيه اختفاء المراسل منذ الساعة العاشرة ليلا، واغلاق هاتفه.

واذ تعرب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن قلقها لتكرار حالات اعتقال الصحفيين، او احتجازهم لاسيما في السليمانية، وهو ثالث صحفي تعتقله الاجهزة الامنية في المحافظة خلال الشهر الحالي، بهدف تقويض حرية العمل الصحفي، بتكميم الافواه، وتعده انتهاكا صارخا لحرية العمل الاعلامي المكفولة دستوريا.

الجمعية تطالب السلطات في الاقليم بالالتزام بالدستور، وانهاء المنهج الدكتاتوري الفج المتبع مع الصحفيين واصحاب الرأي، بهدف ثنيهم عن القيام بواجباتهم الصحفية.

كما تدعو الجمعية المجتمع الدولي الى انهاء حالة اللا اكتراث ازاء ما يصيب الصحفيين واصحاب الرأي في العراق، والزام السلطات باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي الزم العراق نفسه بها.