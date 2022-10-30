اعتقال متهم بحوزته كريستال مخدر واسلحة في بغداد

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد القبض على متهم وضبط بحوزته اكثر من 600 غرام كريستال في جانب الكرخ من بغداد.

وذكر بيان للوكالة، ، أنه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مكافحة مخدرات (الكرخ) تلقي القبض على متهم وتضبط بحوزته على(665) غرام من مادة الكريستال المخدرة وادوات تعاطي مختلفة الانواع وميزان الكتروني مع مسدس ناري محور عدد (2) وبندقية كلاشينكوف “.

وتابعت أنه “تم احالته الى القضاء وفق احكام المادة القانونية 28 مخدرات لينال جزاءه العادل”.

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