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الأمن النيابية: 103 ألف إجمالي عدد المفسوخة عقودهم

بغداد/ فراس عدنان

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن عدد المفسوخة عقودهم، لافتة إلى إحالة أصحاب الأعمار الكبيرة للتقاعد.

وقال عضو اللجنة جواد البولاني، إن “المشمولين بإعادة المفسوخة عقودهم هم 103 ألف منتسب في جميع التشكيلات العسكرية والأمنية”.

وأضاف البولاني، أن هؤلاء المنتسبين يحتاجون إلى نحو 2.57 تريليون دينار عراقي لرواتب على مدار سنة كاملة”.

وأشار، إلى أن “ما خصصه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يكاد لا يغطي إلا راتب شهر واحد فقط، وعلى وزارة المالية أن تتدارك الامر من خلال خطة معينة وفق القانون من أجل تأمين الرواتب”.

ودعا البولاني، “الوزارات ذات العلاقة للتعاون من أجل إكمال الجداول بالنسبة للمنتسبين والفحص والتهيئة”، مشدداً على “إحالة الأعمار الكبيرة للتقاعد”.

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