البصرة على رأس أولويات وزير الموارد المائية بعد استلامه الحقيبة

اعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الاحد، اعطاء البصرة اهمية قصوى خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى توفير المياه لها ومعالجة اللسان الملحي.

وذكر اعلام الوزارة في بيان ، ان “وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله عقد اجتماعا بالملاك المتقدم للوزارة عقب أستلام مهام عمله وزيرا للموارد المائية اليوم“.

وقال وزير الموارد إن “أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة تتضمن إعطاء أهمية قصوى لمحافظة البصرة بتوفير المياه بنوعية وكمية جيدة ومعالجة تغلغل اللسان الملحي ودعوة الشركات الرصينة لتقديم مقترحاتها بشأن إنشاء السدة القاطعة في محافظة البصرة“.

ولفت إلى “ضرورة معالجة شبكات صرف مياه المجاري المائية التي تصب في شط العرب وإكمال إنجاز كافة مشاريع الوزارة المتلكئة في المحافظة”، مؤكدا على “الاهتمام بتوزيع المياه بشكل عادل ومنصف على جميع القطاعات وبالأخص القطاع الزراعي من خلال تلبية الاحتياجات للموسم الزراعي الشتوي وحسب الخطة العلمية الموضوعة بالتنسبق مع وزارة الزراعة والعمل الدؤوب من أجل تحسين وضع الواردات المائية والالتزام بالخطط العلمية الموضوعة من قبل الوزارة مع ضرورة الالتزام بمخرجات الدراسة الاستراتيجية واعتبارها خارطة الطريق لعمل الوزارة والعمل على تحديثها لمواكبة التغييرات الحاصلة مناخيآ مع التحرك الجاد والسريع الاني والمستقبلي باتجاه دول الجوار للاستحصال حصة البلاد المائية وفق المواثيق الدولية”.