Posted on by

السوداني يزور مقر وزارة الصحة ويجتمع بكوادرها المتقدمة

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏بدلة‏‏

زار رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني،  السبت، مقر وزارة الصحة، ورأس سيادته فور وصوله اجتماعا ضمّ السيد وزير الصحة والكوادر الإدارية والفنية المتقدمة بالوزارة.
وأكد سيادته في مستهل الاجتماع على ضرورة النهوض بالقطّاع الصحي الذي يمثل أولوية للحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري.
وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء الى أن الوزارة وعملها سيحظيان بدعم مباشر من رئاسة الوزراء، وأن فريقا للمتابعة جرى تكليفه لتقصّي أدق التفاصيل في العمل الخدمي والإداري والفنّي للوزارة.
ونقل الصحفي سجاد الشنكالي، عن توجيه صادر من سيادته بضرورة تطوير عمل العيادات الطبّية الشعبية والمراكز الصحية في عموم العراق، والارتقاء بما تقدّمه من خدمة للمواطنين في المناطق السكنية.
كما أكد السيد السوداني على أهمية توطين صناعة الأدوية محليًا، وضرورة رعاية الطبقات الفقيرة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتناسب مع دخلها المحدود.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
29- تشرين الأول- 2022
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close