الميزة المنتظرة من واتساب.. الدخول على التطبيق بأكثر من هاتف

يختبر تطبيق واتساب، ميزة جديدة تمكن المستخدمين من تسجيل حسابهم على عدة هواتف في نفس الوقت وهي ميزة تظهر للمرة الأولى، وينتظرها الكثيرون.

وقال موقع WABetaInfo، إن هذه الميزة ستكون متاحة أولا للإصدار التجريبي لواتساب، قبل طرحها للجمهور العام.

كما أن هذا التحديث، قد يستغرق أسابيع أو شهورًا أو حتى سنوات. ولكن إذا تم المضي قدما، فسوف يفتح التطبيق لملايين الأجهزة الإضافية.

وفي حين يعمل تطبيق واتساب بالفعل عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية إلا أنه لا يعمل على الهواتف الذكية الثانوية.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن طريقة استخدام الميزة الجديدة ستكون مشابهة لاستخدام واتساب على أجهزة الكمبيوتر، عن طريق مسح الرمز الظاهر على التطبيق الموجود بالهاتف الرئيسي المسجل عليه الحساب.

ومن المتوقع أن تظهر لدى مستخدمي هواتف “آندرويد” أولا وبعدها تظهر تدريجيا لدى مستخدمي نظام “IOS”.

يذكر أن واتساب قد طوّر مؤخرا إمكانية استخدامه عبر أجهزة الكمبيوتر WhatsApp web دون اتصال الهاتف الرئيسي بالإنترنت نهاية العام الماضي، وكذلك إمكانية فتح التطبيق الشهير على عدة أجهزة كمبيوتر في نفس الوقت، وهو ما وسع من استخدامه.

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