النائب علي شداد يؤكد مضي الحكومة الجديدة بمراجعة القرارات والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال

قال عضو تحالف قوى الدولة النائب “علي شداد” ان الحكومة العراقية الجديدة ملزمة بإعادة النظر بجميع القرارات والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال السابقة لاسيما الاتفاقيات الامنية والاقتصادية الموقعة مع دول الجوار” .

ولفت “شداد” الى ان المنهاج الوزاري الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي وفي محوره التنفيذي يتضمن مراجعة شاملة ودقيقة لكل الاتفاقيات التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال السابقة والتي يعتقد الجميع انها مضرة بالبلد” .

وتابع ان “هذه المراجعة تشمل ايضا التعيينات العشوائية الاخيرة التي اجراها الكاظمي في مفاصل الدولة المختلفة ولاسيما المناصب العليا في الدوائر الامنية وغيرها” .

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