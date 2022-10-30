تقييم الضباط وإلغاء الأوامر الوزارية السابقة.. وزير الداخلية يصدر جملة توجيهات

السومرية نيوز – امن

عقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت، مؤتمراً موسعاً مع قادة الوزارة ومدراء شرطة المحافظات.



وقال الشمري خلال المؤتمر الذي حضره مراسل السومرية، ان “على جميع المفاصل التعاون المشترك بمحاربة افة المخدرات”، مؤكدا على “ضرورة تنظيم لقاءات أسبوعية لأسر الشهداء والجرحى”.

وأضاف، “سيكون هناك تقييم لعمل الضباط في وزارة الداخلية، فضلا عن اعطاء مدة شهرين لتقييم أداء الوكالات والمديريات”، مبينا انه “يجب أن تعمل مديرية المرور على توفير انسيابية في الشارع وعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية”.

وجه الشمري، مراكز الشرطة بإنجاز الدعاوى المتأخرة والتواصل الدائم مع المواطنين لتذليل العقبات”، مشيرا الى ان “الأمن يأتي من مراكز الشرطة”.

وأصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، أوامر عاجلة تقضي بإلغاء كافة الاوامر الوزارية السابقة الخاصة بصلاحيات الوكلاء وقادة الشرطة والمديرين العامين لحين تشكيل لجنة عليا متخصصة.

وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز ، فقد قرر الشمري “إلغاء كافة الأوامر الادارية السابقة، اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر، والمتضمنة تخويل أي من الصلاحيات المحددة للوزير الى العناوين الوظيفية المشار إليها لحين تشكيل لجنة متخصصة تتولى تنظيم هذه الصلاحيات على ان نفذ هذا الامر من تاريخ صدوره”.