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تنظيم مؤتمر نحو توعية و تنمية الطفولة المبكرة في العراق 

احمد عبد الصاحب كريم
نظمت الشبكة العراقية للاعلام المجتمعي (INSM) و   بدعم من لجنة الانقاذ الدولية مؤتمر نحو توعية و تنمية الطفولة المبكرة في العراق و ضمن مبادرة (اهلآ سمسم) في فندق المنصور ميليا – قاعة قرطبة بحضور عضو مجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد و مدير العلاقات و الاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن و مدير عام دار ثقافة الاطفال الدكتورة ابتهال خاجيك و امين عام مجلس امناء شبكة الاعلامالعراقي الاستاذ جعفر الونان و مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العميد نبراس محمد علي و بمشاركة الاعلاميين و الصحفيين العاملين في مختلف المجالات الإعلامية و المؤسسات التربوية و الثقافية و منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالطفولة
و بين ممثل الشبكة العراقية للاعلام المجتمعي (INSM) الاستاذ عماد الشرع تخلل المؤتمر تنظيم ورشة العمل (SESAME WORKSHOP) لعدد من المحاور العملية و الخاصة اهمها (دور الاعلام و صناع المحتوى ، دور الصحة ، دور التربية ، دور الجهات الحكومية و التشريعية ، دور الثقافة ، دور منظمات المجتمع المدني) في تنمية الطفولة المبكرة و عرض التوصيات من اجل اعتمادها كخطة عمل قصيرة المدى
و اكد الشرع مستمرة باقامة الدورات و تأهيل اكبر عدد من المختصين للعمل في في تطوير مفاهيم الطفولة المبكرة حيث سبق ان اقامت المؤسسة عدد من الدورات و الندوات التدريبية للاعلاميين و الصحفيين و المحامين و الاساتذة التربويين من أجل تطوير قدراتهم في مجال تغطية مجالات الطفل و حقوقه و تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الطفولة المبكرة من عمر يوم و لغاية ثمانية سنوات في العراق و إحداث التغيير المناسب عند صناع القرار من خلال السلطة الرابعة
و اضافت ممثلة لجنة الانقاذ الدولية (IRC) الاستاذة    ( رقية حميد) ان مشروع (أهلاً سمسم) الذي تقدمه الشبكة العراقية للاعلام المجتمعي (INSM) المؤسسة الأولى للحقوق الرقمية في العراق و بدعم من لجنة الانقاذ الدولية (IRC) و التي هي منظمة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية و التنمية الدولية من خلال التدريب و التنظيم و التمكين للصحفيين لاعداد كتابات و بحوث و افكار تساعد اولياء الامور و الاساتذة و رياض الاطفال و المجتمع و اصحاب القرار في الدولة لدعم الطفولة و حسب القوانين و المواثيق الدولية الخاصة بالطفولة ، مضيفة نأمل من خلال هذا المشروع أن ننمي الوعي المجتمعي حول مفاهيم الطفولة المبكرة و كيفية التعامل معها و ما هي أهم الأشياء التي يجب على الآباء الانتباه إليها في تربيتهم في عصر التكنولوجيا في كل مكان و اعداد جيل صحفي يمكنه التحدث عن موضوع تنمية الطفولة و امتلاك خلفية ثقافية ممتازة و الاستفادة من أكبر عدد ممكن من مواد أهلاً سمسم لتحقيق جميع الأهداف و الفئات المستهدفة حيث ستكون هناك عمليات رصد و متابعة و تقييم لجميع الأنشطة المنفذة و قياس الأثر المطلوب بعد كل حدث .
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