جنايات القادسية والأنبار: الإعدام لمدانين بقتل ناشط وقاضي

أعلن القضاء العراقي، امس الثلاثاء، عن إصدار أحكام بالإعدام بحق مدان بقتل ناشط مدني في الديوانية وآخر قتل قاضياً في الانبار، فيما كشفت وزارة الداخلية عن اعتقال عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في المثنى.

وأصدرت محكمة جنايات القادسية حكما بالإعدام بحق المجرم كفاح الكريطي على خلفية عملية اغتياله للناشط ثائر الطيب.

وذكر اعلام مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ (المدى)، أن “محكمة جنايات القادسية اصدرت حكما بالإعدام بحق كفاح الكريطي بعد عملية الاغتيال في محافظة الديوانية والتي استهدف فيها الناشط ثائر الطيب”.

وأوضح أن “الحكم بالإعدام يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية / 1و7 منه والمواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات”.

وكان الناشط (ثائر الطيب) قد قتل في الـ25 من شهر كانون الأول 2019 إثر إصابته بانفجار عبوة لاصقة لدى عودته من ساحة التحرير في بغداد إلى محافظته الديوانية جنوبي العراق.

كما أصدرت محكمة جنايات الانبار حكما بالإعدام بحق مجرم ارهابي شارك مع مجموعته الارهابية بقتل المدعي العام في محكمة الفلوجة القاضي معروف احمد ابراهيم.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد إلى (المدى)، أن “المجرم الارهابي اعترف بقتل القاضي معروف احمد ابراهيم في منطقة النزيزة مع مجموعته الارهابية بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية عام 2013”.

وأضاف أن “الحكم بالإعدام بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 بدلالة المادة الثانية/ 3 و8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”. وعلى صعيد متصل، ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية تلقته (المدى)، أن “مفارز مديرية شرطة نجدة بغداد نفذت واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال 24 ساعة في عموم العاصمة بغداد”. وأضاف البيان، أن “الواجبات تضمنت القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وانقاذ شاب من الانتحار اثناء محاولته رمي نفسه من اعلى جسر (14 رمضان)”.

وأشار، إلى “ضبط 14 سيارة مطلوبة (عليها اشارة حجز)، و143 سيارة مخالفة للتعليمات القانونية، ومظللة، وبدون لوحات تسجيل، و675 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية”.

وأكد البيان، “تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص”.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان آخر، أن “مفارز مديرية شرطة بابل تمكنت من إلقاء القبض على متهمين نفذوا جريمة قتل مروعة”.

وتابع البيان، الذي تلقته (المدى)، أن “المتهمين قاموا بقتل رجل واحرقوا عجلته بعد وضع جثته داخلها للتمويه”.

وأشار، إلى أن “العملية تمت بعد الاستخبار عن احتراق عجلة والعثور على جثة بداخلها ضمن قاطع المسؤولية الجنوبي”.

وأكد البيان، “استحصال الموافقات القضائية الاصولية على الفور، وتشكيل فريق مشترك من ضباط قسم مكافحة الإجرام، فضلاً عن مفارز الأمن الوطني، وسرية (SWAT)، بالإضافة الى شعبة الكامرات والسيطرة المركزية في قسم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف حيثيات الجريمة”.

ولفت، إلى “تحديد الجناة، بعد جهود مستمرة وعمل متواصل للبحث والتحري والقبض عليهم خلال 72 ساعة”. وانتهى البيان، إلى “إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، حيث صدقت أقوالهم قضائياً بالاعتراف كما جرى كشف الدلالة على محل الحادث”.

كما ذكرت الوزارة في بيان منفصل تلقته (المدى)، أن “مفارز الفوج الثاني/ اللواء الثامن عشر في قيادة المنطقة السادسة التابعة لقوات الحدود تمكنت بكمين محكم من القاء القبض على (6) أشخاص من جنسية اجنبية”.

وأضاف البيان، ان “المتهمين كانوا يرمون تجاوز الحدود العراقية السورية”، منوهاً إلى “تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

ولفت، إلى أن “هذا الواجب كان ضمن مهام لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة”.

وتحدثت الوزارة في بيان آخر تلقته (المدى)، عن “تمكن قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية واثر عملية أمنية من القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4/ارهاب في قرية “خزيفي” بقضاء الحويجة في كركوك”.

وتابع البيان، أن “قوة من اللواء ذاته نفذت عمليات تفتيش وتطهير (بوادي النفط)، في محافظة كركوك”.

وأشار، إلى أن “التفتيش أسفر عن العثور على 4 عبوات ناسفة نوع بلازما من مخلفات تنظيم داعش الارهابي تمت معالجتها من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة بتنفيذ الواجب”.

وفي الشأن ذاته، أكد بيان لوزارة الداخلية تلقته (المدى)، أن “شعبة سرقة السيارات التابعة الى قسم مكافحة الإجرام في المثنى استخبرت من قبل مجموعة من المواطنين بسرقة دراجاتهم النارية بمختلف أنواعها واحجامها من أمام دورهم السكنية في مدينة السماوة”.

وأشار، إلى “تشكيل فريق عمل من قبل ضابط الشعبة ومن خلال جمع المعلومات والأدلة تبين وجود دار سكنية اتخذت مكانا لتجمع العصابة المكونة من (10) أشخاص يقومون بتفكيك اجزاء الدراجات النارية المسروقة التي تتم سرقتها من اماكن متفرقة من المدينة”.

وأوضح البيان، أن “المتهمين تبين أنهم يتعاطون مادة الكريستال والحبوب المخدرة”، مؤكداً “مداهمة مقرهم والقاء القبض على المجموعة وضبط مادة الكريستال وامبولات التعاطي في حوزتهم، إضافة إلى دراجات نارية، وذلك بعد استحصال الموافقات القانونية”.

ونوه، إلى “تدوين اقوال المتهمين ابتدائياً وتصديقها قضائيا وبالاعتراف عن القيام (40) دراجة نارية مختلفة الأنواع والاحجام في مناطق متفرقة”.

ومضى البيان، إلى “توقيف المتهمين على وفق أحكام المادة (446) من قانون العقوبات العراقي، واحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.

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