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خبير سياسي: السوداني يمتلك 3 عوامل قوة ويجب استثمارها

أكد الخبير في الشأن السياسي علي البيدر، اليوم الاحد، ضرورة استثمار الاستقرار السياسي في الجهد الحكومي بتقديم الخدمات في ظل وجود الوفرة المالية والدعم الدولي.

وقال البيدر في حديث  إن “هنالك استقراراً سياسياً في الوقت الحالي الى حد كبير الأمر الذي يجب ان يستثمر من قبل حكومة السوداني في تحقيق ما يطمح له الشعب العراقي”.

وأضاف، أنه “توجد في الوقت الحالي وفرة مالية تمكّن الحكومة من تحقيق جزء كبير من برنامجها الحكومي كذلك هنالك رغبة دولية وإقليمية لإخراج العراق من الازمات السياسية والاقتصادية فضلا عن مراقبة شعبية وسياسية لأداء الحكومة”.

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