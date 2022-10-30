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رئيس إقليم كوردستان يعزي شعب وحكومة كوريا الجنوبية في ضحايا الحادث المأساوي خلال “الهالوين”

رئيس إقليم كوردستان يعزي شعب وحكومة كوريا الجنوبية في ضحايا الحادث المأساوي خلال

قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، تعازيه لشعب وحكومة كوريا الجنوبية بسقوط عشرات الضحايا في العاصمة سيول خلال احتفال بعيد الهالوين مساء اليوم السبت.

نيجيرفان بارزاني كتب في تغريدة على حسابه بتويتر : ” بالنيابة عن شعب إقليم كوردستان ، أتقدم بأحر التعازي لشعب وحكومة كوريا الجنوبية في الفقدان المأساوي لعشرات الأشخاص خلال احتفالات الهالوين في سيول.”

مضيفاً: ” أفكاري وصلواتي مع عائلات الضحايا وأصدقائهم”.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية أعلنت ، أن 59 شخصا قتلوا على الاقل وأصيب حوالي 150 في تدافع خلال تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية سيول للاحتفال بعيد الهالوين.

وذكرت وكالة “يونهاب” أن فرق الإطفاء تقوم بمحاولات لإنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش).

وارتفع عدد الضحايا لاحقاً الى نحو 150.

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