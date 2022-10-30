رئيس حكومة إقليم كوردستان يعبر عن حزنه العميق لسقوط عشرات الضحايا في احتفال بكوريا الجنوبية

عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، عن حزنه العميق لسقوط عشرات الضحايا في العاصمة الكورية الجنوبية سول خلال احتفال بعيد الهالوين مساء اليوم السبت.

رئيس الحكومة كتب في تغريدة على حسابه بتويتر ” أشعر بحزن عميق بسبب الخسارة المأساوية للكثير من الناس فيما كان من المفترض أن يكون لحظة احتفال مشترك في سيول”.

مردفاً: “أفكاري مع الشعب الكوري في هذا الوقت العصيب”.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية أعلنت ، مساء اليوم ، أن 59 شخصا قتلوا على الاقل وأصيب حوالي 150 في تدافع خلال تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية سول للاحتفال بعيد الهالوين.

وذكرت وكالة “يونهاب” أن فرق الإطفاء تقوم بمحاولات لإنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش).

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