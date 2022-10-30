شمس الكويتية تثير غضب المتابعين!

في أوقات كثيرة تصطدم الفنانة شمس الكويتية بعدد من المتابعين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخرها عندما كتبت عبر تطبيق “إنستغرام” كلاما غير لائق متحدثة عن سلامها النفسي، إذ قالت ” أتعرف كم (طزاً) كلفني الوصول إلى هذا السلام النفسي؟”، مع هاشتاج “شيزوفرينيا”.

وردا على ما كتبته شمس تفاعلت متابعة قائلة “بعيد عن كلمة “طز” ماذا فعلت من أجل آخرتك”.

وبشكل انفعالي ردت شمس عليها قائلة “من الضروري عمل بلوك لكل أمثالك.. يا مريضة”.

هذا التصرف وضع شمس في مرمى الانتقادات واللوم من جانب عدد كبير من المتابعين.

وتحرص الفنانة شمس الكويتية، على التواصل مع متابعيها على حساباتها على مواقع التواصل، والقيام بنشر صور ترصد لحظات من يومياتها.

ومؤخرا قامت بنشر عدة صور جريئة، ظهرت خلالها وهي ترتدي، فستانا أحمر اللون، ومكشوف من الظهر، وكشفت شمس في الصور على التاتو الضخم الذي يزين ظهرها، والذي يبدو على شكل جناحين كبيرين.

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