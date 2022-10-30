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شياع السوداني والعاهل الأردني يؤكدان أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، هنأ فيه رئيس الوزراء بمناسبة تسلّم مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة ونيل ثقة مجلس النواب.

بيان حكومي قال إن “الاتصال شهد تأكيداً متبادلاً على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأكد السوداني “مواصلة التعاون بين العراق والأردن لما فيه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين، وأمن المنطقة واستقرارها، كما شدد الملك على دعم بلاده لأن يضطلع العراق بدوره الرائد في المنطقة”.

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