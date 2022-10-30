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صحة الكرخ / اجراء عملية معقدة لاصلاح اصابة القناة الصفراوية الرئيسية و ربطها بالامعاء الدقيقة لمريض بعمر (40) عام في مستشفى اليرموك التعليمي

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صحة الكرخ / اجراء عملية معقدة لاصلاح اصابة القناة الصفراوية الرئيسية و ربطها بالامعاء الدقيقة لمريض بعمر (40) عام في مستشفى اليرموك التعليمي
اجرى فريق طبي متخصص جراحة الجهاز الهضمي و الكبد في مستشفى اليرموك التعليمي عملية مميزة و معقدة لاصلاح اصابة القناة الصفراوية الرئيسية و ربطها بالامعاء الدقيقة لمريض بعمر (40) عام
ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي اختصاص دقيق جراحة الجهاز الهضمي و الكبد الدكتور (ايمن يحيى القاضي) تم احالة المريض الى استشارية جراحة الجهاز الهضمي و كان يعاني من يرقان انسدادي نتيجة اجرائه عملية معقدة لاستئصال المرارة حيث تم اجراء الفحوصات السريرية و الشعاعية و تبين من خلال نتائج الفحوصات و جود ضرر و اغلاق تام بالقناة الصفراوية الرئيسية حيث قرر الفريق الطبي ادخال المريض الى صالة العمليات الكبرى و بعون الله تكللت العملية بالنجاح الكبير حيث اجريت له عملية استكشاف القناة الصفراوية المتضررة و اعادة ربط القنوات الصفراوية الكبدية بالامعاء الدقيقة عن طريق عملية تحويل المسار و المريض بحالة صحية جيدة .
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