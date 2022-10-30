عصا التضييق تشتد على مطلقي النار عشوائياً.. عقوبة غليظة وفق ’قانون’ العشيرة

قررت عشائر ديالى، اليوم الاحد، تغليظ عقوبة اطلاق النار في المناسبات والتي تؤدي في بعض الاحيان الى حصول وفيات في صفوف الابرياء.

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي ، ان “اطلاق النار في الهواء بالمناسبات ظاهرة مرفوضة وفق القانون والشرع نظراً لما تسببه من حالات فزع وهلع للعوائل ناهيك عن سقوط ضحايا في صفوف الابرياء بين فترة واخرى”.

واضاف، ان “عشائر ديالى قررت تغليظ عقوبة من يطلق النار في الهواء تؤدي الى سقوط ضحايا واعتماد مبدأ فصل القتل العمد في العقوبة”، لافتاً الى ان “القرار ياتي ردا على تكرار حوادث سقوط ابرياء بسبب اطلاق النار في الهواء”.

واشار الى ان” العشائر تدعم اتخاذ كل الاطر القانونية بحق من يطلق النار في الهواء باي مناسبة كانت لأن الموقف القانوني والشرعي رافض لها”.