عمليات بغداد تكشف آخر تطورات انفجار “البنوك” وتعلن عن الحصيلة (فيديو)

كشف قائد عمليات بغداد الفريق احمد سليم بهجت، يوم السبت، عن آخر تطورات وتفاصيل الانفجار الذي وقع في منطقة البنوك شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقال بهجت في حديث من موقع الانفجار، إن “عجلة نوع صهريج محملة بالغاز كانت متوقفة في مرآب بحي القاهرة غرب قناة الجيش في العاصمة بغداد انفجرت وادى الانفجار الى تطاير اجزاء الصهريج باتجاه منطقة الطالبية وسقوطها في ملعب خماسي لكرة القدم حيث كانت توجد هناك مباراة وعدد كبير من الجمهور”.

واشار قائد عمليات بغداد، الى ان “الانفجار اودى بحياة 9 مواطنين وجرح 13”.

وعن اسباب الانفجار، قال بهجت، إن “خبراء الادلة الجنائية يقومون بواجبهم لإعداد تقرير عن الحادث”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، افاد مصدر أمني بحدوث انفجار شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر أن صهريجا كان متوقف داخل كراج للسيارات بالقرب من مقهى شعبي ضمن منطقة البنوك انفجر نتيجة سبب مجهول.

واضاف المصدر؛ أن خبير المتفجرات حضر في مكان الحادث للتأكد ان الانفجار حصل نتيجة خلل فني أو مواد متفجرة مثبتة اسفل الصهريج.

وأشار إلى أن الحصيلة الاولية لضحايا الانفجار كانت 9 قتلى و13 جريحا بالإضافة إلى تعرض بعض اسيجة المنازل القريبة الى الضرر.