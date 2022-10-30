في إنجاز فريد من نوعه .. طفل يولد من نطفة مجمدة قبل 26 عاما

في إنجاز فريد من نوعه، تمكن رجل بريطاني من إنجاب طفل باستخدام حيوانات منوية مجمدة عمرها نحو 26 عاما، في واقعة هي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكرت صحيفة “التايمز”، الخميس.

وتعتبر هذه ثاني أطول مدة لإنجاب طفل باستخدام نطف مجمدة، ولا يتفوق على هذه الحالة سوى حين تمكن زوجان أميركيان من الحصول على مولود باستخدام حيوانات منوية، كان عمرها نحو 27 عاما.

وكان، بيتر هيكلز، 47 عامًا ، قرر تجميد عينة من الحيوانات المنوية في 5 يونيو/حزيران 1996 بعد اكتشاف إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية عندما كان في الحادية والعشرين من عمره.

وقد احتفل هيكلز مع خطيبته ، أوريليا أبرافيسيوت ، 32 عامًا ، بمولد طفلهما، كاي، الخميس الماضي عقب عملية قيصرية نجم عنها ولادة طفل وزنه 8 أرطال و 10 أونصات أي ما يعادل 3.6 كيلوغرامات.

وقال هيكلز ، الذي سبق أن لعب في نادي توتنهام، عن مولوده: ” إنه حقًا معجزة صغيرة نجمت عن نطف جرى تجميدها قبل بطولة أمم أوروبا عام 96، ليبصر طفلي النور قبل كأس العالم (في قطر) بقليل.. أنه أمر مذهل حقا”.

وتابع: “كرة القدم تسري في دمه (المولود) بالتأكيد. . ومن يدري ربما سيرى توتنهام يتوج بلقب الدوري الإنكليزي يومًا ما”.

وكان هيكلز خضع لتسع جولات من العلاج الكيميائي، ولكنه قبل ذلك قرر أن يجمد بعض نطفه ، التي كان من المتوقع أن لا يزيد عمر صلاحياتها عن 10 أعوام في ذلك الوقت ، بيد أن التطورات العلمية اللاحقة ساعدت على تمديد نطاق الصلاحية إلى أكثر من ربع قرن.

ويضيف هيكلز: “عقب العلاج الكيميائي، لم يعد لدي نطف ، وهو أمر يعاني منه العديد من مرضى السرطان ، وعندما قابلت أنجيلا أردنا طفلاً لكنني علمت أنه سوف يكون أمرا صعبا للغاية”.

وتابع: “أنا محظوظ للغاية لوجودها في حياتي، وكان أمرا رائعا أننا تمكنا من إجراء عملية تلقيح صناعي”.

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