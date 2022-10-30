لافروف: روسيا مستعدة لإستنئاف المفاوضات بشأن نزع التوتر

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، عن أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا، والاستماع إلى المقترحات الغربية لنزع التوتر.

وقال لافروف، خلال تصريحات صحفية: “لم يتغير استعداد روسيا، بما في ذلك رئيسها، لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، وسنكون دائما مستعدين للاستماع إلى مقترحات شركائنا الغربيين التي تهدف إلى نزع التوتر”.

وأضاف لافروف : “لذلك إذا تم توجيه مقترحات واقعية لنا، تقوم على مبادئ المساواة واحترام مصالح بعضنا البعض، بهدف إيجاد حلول وسط وتحقيق التوازن بين مصالح جميع البلدان، بالطبع، نحن سنكون مع ذلك”.

موسكو – بترا

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