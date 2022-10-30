مصادر طبية صومالية: ارتفاع عدد قتلى تفجير سيارتين ملغمتين بمقديشو إلى 75 شخصا

اعلنت مصادر طبية صومالية ارتفاع عدد قتلى تفجير سيارتين ملغمتين جنوبي مقديشو إلى 75 شخص.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الصومالية, صادق دوديش, إن الانفجارين المتزامنين وقعا على طريق في موازاة مقر وزارة التربية”.

من جهته, قال الشرطي إبراهيم محمد إن إحدى السيارتين المفخختين نجحت في دخول حرم الوزارة, وأعقب ذلك إطلاق عيارات نارية.

وأضاف: “بعد بضع دقائق, وقع انفجار آخر في المنطقة نفسها.”

من جانبه، أفاد الشاهد عبد الرحمن عيسى أن عددا كبيرا من الأشخاص كانوا موجودين على الطريق الموازية لمبنى الوزارة عند وقوع الانفجار الأول.

وأورد شاهد آخر يدعى أمينو سلاد “شاهدت دخانا كثيفا في محيط الوزارة وأضرارا جسيمة”.

ولم تتبن أي جهة التفجير حتى الآن، لكن السلطات الصومالية تنسب عادة هجمات مماثلة إلى حركة الشباب الإسلامية، التي ما زلت تنفذ تفجيرات في العاصمة والمدن الصومالية الكبرى.

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