أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي

مقاربتي ومقاربة رئيس الحكومة لملف النفط قبل وبعد … التكليف؟!

أولا. (-) × (-) = (+) … دائما:

رياضيا ضرب (سالب) بـ (سالب) تكون نتيجته (موجب)، وسياسيا سيحصل العراق على النتيجة نفسها من ضرب (ثلث مُعطل) للإطار التنسيقي بـ (ثلث مُعطل) لإقليم كردستان وشركاءه إذ أن كلاهما سالب. يقول الخبر أن مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة السيد محمد السوداني يقدم تطمينات إلى مسعود بارزاني حول النفط والغاز بالإقليم في لقائهما الأسبوع الماضي: “لو تسنمت منصب رئاسة الحكومة سأعالج هذه المسألة بكل سهولة ويسر.. وأعد باسترجاع أموال النفط من الخارج إلى إقليم كردستان، ولن نسمح لقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم أن يؤثر على علاقات بغداد وأربيل” (“صوت العراق”، 17 أيلول 2022).

تأتي نتيجة المعادلة الرياضية دائما غير مشروطة، بينما نتيجة المعادلة السياسية في ظروف العراق الحالية تكون مشروطة بشروط منها:

شرط إدارة حكومة كردستان لنفطها بنفسها بتجميد قرارات المحكمة الاتحادية ذات الصلة!

شرط تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي بما يتوافق ورؤية حكومة الإقليم له!

… أيها السوداني المقدام والأنيق والكريم لتشمل معادلتك أهل النفط في ميسان … والعراق كله!

ثانيا. “متوكلا على الله ودعم شعبي … هذا برنامجي”:

هكذا خاطب السيد محمد السوداني شعبه بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، منطلقا من قناعة أن شعبه “تجرع الألم، وبذل أعز الدماء، وأغلى التضحيات.. إن عملنا سيبدأ من ساعات التكليف الأولى وفق برنامج حكومي واقعي يتبنى إصلاحات اقتصادية.. إن رؤيتنا واضحة وبرنامجنا داعم للحكومات المحلية.. إلى جانب التزامنا بالعمل على وفق الدستور في تمتين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان” (“صوت العراق”، 14 تشرين الأول 2022):

لا أُشكك بقناعاتك الوجدانية وهمتك باستباق الزمن للعمل، ولكن عليك إشهار رؤيتك وبرنامجك الحكومي في الحال ليطلع عليها أبناء شعبك وحكوماته المحلية والإقليمية قبل نيلها ثقة البرلمان، ليُشاركوك في صياغتها ولتحظى بتفهمهم ودعمهم!

ومع دعمي المطلق لالتزامك العمل على وفق أحكام الدستور، إلا أن اقتصاره في المسألة النفطية على إقليم كردستان سيكون ناقصا ما لم يمتد ليشمل المحافظات المنتجة أيضا!

اقرأ بتمعن وإنصاف المادتين (111، و112) من الدستور، وستفهم لماذا على شعبك “تجرع الألم، وبذل أعز الدماء، وأغلى التضحيات” كما تقول، وستجد أن (تشارك) الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة سيكون مفتاحا لإنهاء مُعاناته والشروع بإصلاحاتك الاقتصادية، وستصل إلى نتيجة واحدة بأن تشكيل ما أسميته في أعمالي العلمية (المجلس الاتحادي للطاقة والإعمار) كفيل بتحقيق ونجاح برنامجك الحكومي!

… وأهمس في أُذنيك يا أبن ميسان الحبيبة، إن إعلان النوايا وحدها غير كاف لكسب دعم مَنْ تجري أنهار النفط تحت قدميه، ولكنه يختنق بهوائها الملوث … ومظلوميته من نمط إدارتها!

ثالثا. (الديالكتيك) … يكشف المستور:

ومعناه العام يتطابق مع قولنا في النقاش (أُدينك من … فمك)، وهو طريقة منهجية للكشف عن التناقضات الداخلية الملازمة لنشوء وتطور وموت الظواهر المختلفة كظاهرة تشكيل (فريق حكومي) مثلا. سأحاول تطبيق هذا المعنى للديالكتيك بتحليل فقرة من نص كلمة المُكلف بتشكيل الحكومة السيد محمد السوداني تقول: “سأبذل قصارى جهدي في تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها وبرنامجها من خلال تآزر القوى السياسية بترشيح شخصيات كفوءة ومهنية ونزيهة قادرة على انجاز مسؤولياتها” (“صوت العراق”، 14/10/2022).

في ملف الخلاف النفطي مع إقليم كردستان كمثال، سأقوم بالتحليل مُستعينا بنص آخر من كلمة المُكلف يقول فيه “إن رؤيتنا واضحة.. وملتزمون بالعمل على وفق الدستور”:

يرى الإقليم أن حل الخلاف المعني مع الحكومة الاتحادية يتم من خلال إدارته لنفطه بنفسه، وهذه الرؤية قد تتطابق مع رؤية المُكلف، ولكنها ربما تتقاطع مع رؤية الفريق الحكومي المُشكل بطريقة المحاصصة السياسية من خلال إدارة وزارة النفط الاتحادية!

يرى الإقليم أن استلهام أحكام الدستور لحل الخلاف المعني يتطلب تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وقد يوافقه المُكلف الرأي أيضا (وهذا ما حصل بعد حصول المنهاج الوزاري للسوداني على ثقة البرلمان)، ولكن ربما الفريق الحكومي المُشكل بطريقة المحاصصة السياسية يراه ممكنا فقط من خلال تعديل قانون شركة النفط الوطنية!

يرى الإقليم أن قرارات المحكمة الاتحادية بإلغاء قانونه للنفط والغاز وتعاقداته النفطية لا تتوافق مع أحكام الدستور، وقد يوافقه المُكلف الرأي أيضا، ولكن ربما الفريق الحكومي المُشكل بطريقة المحاصصة السياسية يرى هذه القرارات مقدسة ولا يجوز المساس بها!

… إن كان مُتاحا لك، اختر فريقك الحكومي بنفسك أيها المُكلف، فلا خاب سعي مَنْ تمسك بعروة … قوانين الديالكتيك!

رابعا. ثلاث أولويات … للمُكلف بتشكيل الحكومة:

يُشكك تقرير أمريكي بقدرة محمد السوداني على القيام بإصلاحات للوضع في البلاد، لأن نظافة الكف ليست كافية لوحدها في مواجهة الفساد، إذ أن كثيرين في العراق مدينون للفساد ويرفضون السماح بأي تغيير للنظام الذي عزز قوتهم. ويقترح التقرير اعتماد تجربة ولاية ألاسكا الأمريكية بإنشاء صندوق الثروة النفطية السيادي لتخفيف فرص الفساد، لأن إنشاءه قد يؤدي إلى تقليل الغنائم التي بمقدور الفصائل السياسية التقاتل حولها (“صوت العراق”، 17/10/2022).

إن فكرة الصندوق ليست جديدة، فقد سبق للراحل أحمد الجلبي طرحها (كما يقول التقرير)، وطرحها أيضا الخبراء العراقيون، بما فيهم أنا في كتابي (رؤى جديدة لإدارة صناعة استخراج النفط في العراق 2003-2022) الصادر هذا العام، وقوامها فتح اعتماد مصرفي لكل رجل وامرأة وطفل لتودع فيه حصص من إيرادات النفط. ومن أجل الأخذ بهذه الأولوية وتحقيقها، اقترح على المُكلف أولوية ثانية بأن يمسك بنفسه مفاتيح القيادة المباشرة لإدارة ملفي قوت الشعب:

ملف إنتاج وتطوير موارد النفط بما يتوافق مع الدستور والمنفعة الأعلى لمالكها كل الشعب العراقي (وزارة النفط الاتحادية، شركات النفط الوطنية، العقود النفطية)!

ملف توزيع وإنفاق عائدات تصدير موارد النفط بما يتوافق مع قيّم الإنصاف والمنفعة الأعلى لمالكها (شركة سومو، البنك المركزي، وزارة المالية)!

… ولتحقيق القيادة المباشرة للملفين، أقترح على المُكلف أولوية ثالثة مفادها تشكيل ما أسميته في أعمالي العلمية (المجلس الاتحادي للطاقة والإعمار) يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وما بين هذين الملفين، لا تشغل نفسك أيها المُكلف كثيرا بها واترك رقابة أداءها للأجهزة الحكومية المختصة، لأن تبعثر مسؤولياتك على ملفات هامشية هو بالضبط ما يُريده منك فعله الفاسدون والفاشلون. بهذه الطريقة التنظيمية البسيطة والمعروفة ولكنها الإستراتيجية، ستمسك بقوة ثور الفساد المُنفلت العِقال في بلادنا من … قرنيه!

خامسا. خسائرها على (زياكَّ) أهلها … من الصوبين:

تقول القصة (“صوت العراق”، 22 تشرين الأول 2022)، “كشف مصدر نيابي رفيع إن وزارة النفط تسببت بخلق خلاف حاد بين الأطراف السياسية بسبب رغبة الجميع بأن يستحوذوا عليها.. وأضاف أن الجميع يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية والحزبية من دون استثناء” (انتهت القصة).

الكل يعلم ومنذ عام 2003 ولغاية يومنا، إن هذه القصة تتكرر في كل تشكيل وزاري جديد، حيث يتنافس أقطاب السلطة الحاكمة على الظفر بحقيبة هذه الوزارة. سأفترض وجود صوبين على طرفي نقيض لنهر التنافس المتواصل الجريان بقوة منذ عقدين من الزمن:

الصوب الأول، ادعاء الأطراف الحاكمة بأن رجالهم وحدهم يمتلكون القدرة على القيادة المثمرة للوزارة للصالح العام، ولكن واقع الحال يُدحض ذلك الادعاء وعلى سبيل المثال في مسألتين: الأولى، لم تتحقق أهداف زيادة الإنتاج النفطي المعلنة (6، 8، 9، 12 مليون برميل يومي)، حيث بقي يراوح في مكانه بحدود أكثر قليلا من (4 مليون برميل يومي)؛ والثانية، جرى خلالها انتهاك لأحكام الدستور على نطاق واسع وخطير، مُتسببا بالإضرار الفادح بالمصالح الوطنية العليا!

الصوب الثاني، رغبة هذه الأطراف بالاستحواذ على الوزارة لتحقيق مصالحها (الشخصية والحزبية كما تقول القصة)، ولكن واقع الحال يتكشف عن أن رغبة الاستحواذ هذه تضر بالصالح العام في مسألتين أيضا على أقل تقدير: الأولى، إن المغانم المتحصل عليها هي خسائر مباشرة تُلحق بأهل النفط (الشعب العراقي)؛ والثانية، لا يمكن الوصول لهذه المغانم وتحصيلها إلا بالتواطؤ مع الشركات الأجنبية المستثمرة لنفطنا، وهو أمر يرقى لمصاف التفريط العمّدي بالمصالح الوطنية العليا!

… المصيبة أن دستورنا قد تحوط لدرء خسائر الصوبين المحتملة، بجعل إدارة مواردنا النفطية تشاركية ما بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة وبتشريع قانون يُنظم هذا التشارك، ولكن حُكامنا ركنوا الدستور جانبا ولم يستعجلوا هذا … التشريع!

سادسا. أُريد مدحك … ولكن:

سَيُعاب أدبيا على باحث أكاديمي موضوعي ومستقل سياسيا كما هو حالي، مدح رئيس حكومة نالت ثقة البرلمان قبل يومين فقط لأسباب لها صلة بأخلاقيات البحث العلمي الرصين، وبطريقة التوافق السياسي في تشكيلها وصياغة منهاجها. ولرغبتي بالإسراع في بدء الحكومة عملها من أجل الصالح العام بعد طول انتظار، وللشّد من أزرك وبعث الثقة في نفسك وأنت تتلمس مواقع خطواتك الأولى، أقول لك بأنك صالح لهذه المهمة الوطنية، ولكن:

1) أنت أهل لها: الجميع تقريبا (السياسي والأكاديمي) متفقون على نزاهتك وتعففك وتواضعك الإنساني، وخلو الطبقة السياسية الحاكمة من نظير لك بهذه المواصفات النادرة (وهو موضع اتفاق الجميع أيضا)، ومع ذلك لن أمنحك الثقة والمؤازرة والمديح ما لم تمسك منذ الآن مفاتيح قيادتك المباشرة لإدارة ملف النفط الوارد في منهاجك الحكومي!

2) أنت مُصيب فيها: تناول منهاجك الوزاري ملف النفط بكثير من السعة والاحترام لأحكام الدستور والإنصاف، وأسلافك قالوا بهذا أيضا ولكنهم مع الأسف قد أضروا بالصالح العام:

رغم خلو عمليات تطوير القطاع النفطي من مبادئ تحقيقها، إلا أن خلو منهاجك أيضا من التحريم الصريح لخصخصة القطاع يُثير في نفسي شكوكا مشروعة!

لا يكفي التزام منهاجك بالدستور، لأن اقتصاره في الملف النفطي على إقليم كردستان وحده، كما أشرت أنفا، سيكون ناقصا ما لم يتسع ليشمل المحافظات المنتجة أيضا!

لا يكفي إنصاف منهاجك للمحافظات المنتجة باسترداد حقوقها المشروعة في البترودولار، ما لم تُنصف أيضا بتشريع قانون تكوين صندوق البترودولار فيها (الذي عَدّته المحكمة الاتحادية العليا غير دستوري في عام 2021)، يوضع فيه جزء من الإيراد المُضاف الناتج عن فرق سعر برميل النفط في الموازنة وسعر تصديره!

… أتمنى لك النجاح، وتَذَكّر لا مشروعية لأي منهاج ما لم يجرِ تحقيقه لصالح … أهل النفط!

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د. جواد الكعبي، باحث أكاديمي

29 تشرين الأول 2022

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