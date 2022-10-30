مكتب الصدر ينفي أنباء تم تداولها على مواقع التواصل

نفى المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأحد، أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص دعوة للتجمع في منطقة الحنانة في النجف.

وأفاد مكتب الصدر في بيان، ان التظاهر أو التجمع قرب الحنانة حق لايمتلكه أحد إطلاقا إلا بتوجيه وإذن مباشر وصريح من الصدر.

وأضاف “نرجو من الجميع عدم التصديق والإنجرار خلف مايُشاع من دعوات التجمع في بعض صفحات التواصل الإجتماعي”.

وأكد البيان أن “مانشره (صفاء العلوي) في صفحته محض كذب وافتراء”.

وتداولت بعض الصفحات المؤيدة للتيار الصدري، أنباء عن دعوة الأنصار للتجمع في منطقة الحنانة مقر إقامة الصدر بهدف التظاهر لتجديد البيعة للأخير.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط