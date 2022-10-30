يونامي تؤكد ضرورة اجراء تحقيق “شامل” بانفجار حي البنوك

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، عن تعازيها لذوي ضحايا انفجار الصهريج قرب ملعب رياضي في منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد الليلة الماضية.

يونامي أكدت في بيان لها على ضرورة أن “يُفضي التحقيق الشامل في سبب وظروف هذا الحادث المروع إلى المساءلة والوقاية”.

ومازال المواطنون في العراق وبغداد خصوصا، يعيشون وقع صدمة انفجار صهريج في منطقة البنوك في العاصمة بغداد مساء أمس السبت (29 تشرين الاول 2022)، والذي أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر شخصا آخرين.

وبحسب تصريحات قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، لشبكة رووداو الإعلامية، فإن “الانفجار وقع في الساعة التاسعة مساء في صهريج يحمل مادة الغاز كان واقفاً في مرآب وقوف عجلات الحمل”.

وذكر سليم أن شظايا وأجزاء من الصهريج تطايرت إثر الانفجار وسقطت في ملعب تقام فيه مباراة لكرة القدم، ما أدى الى سقوط الضحايا، مؤكدا أن الانفجار وقع نتيجة لخلل فنّي في الصهريج.

رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، طالب عقد الانفجار، بفتح تحقيق دقيق حول الحادث في منطقة البنوك بالعاصمة بغداد .

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على موقع تويتر: “نتابع باهتمام النتائج المؤلمة لحادث انفجار صهريج في حي البنوك ببغداد وتسببه بوقوع ضحايا وأضرار”، داعيا إلى التعاون وتعزيز جهود الشرطة والدفاع المدني والإسعاف.

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