افتتاح ثلاثة أسواق ومعارض للمنتجات المحلية بإشراف حكومة إقليم كوردستان

بإشراف حكومة إقليم كوردستان افتتحت ثلاثة أسواق ومعارض للمنتجات المحلية الزراعية في محافظة دهوك، عرض فيه المزارعون والفلاحون المحليون منتجاتهم، والهدف منها عرض المنتجات المحلية عالية الجودة وتسويق منتجات مزارعينا حسب ما قاله مدير عام زراعة دهوك.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها “أقيمت ثلاثة أنشطة زراعية مهمة في محافظة دهوك لعرض المنتجات المحلية بدعم من حكومة إقليم كوردستان حيث تم افتتاح سوق للمنتجات المحلية لمدة أسبوع يعرض فيه المزارعون والفلاحون المحليون منتجاتهم، وعرض منتجات العنب المحلي والعسل في معرض زراعي في دهوك، وكل يوم جمعة يتم عرض المنتجات المحلية لأغراض التسويق”.

وأضاف البيان “من المعلوم ان محافظة دهوك تشتهر بعدد من المنتجات المحلية من بينها العنب الذي يتم انتاج حوالي ٧٠ ألف طن منه سنويًا، وكذلك التفاح والقزوان (الحبة الخضراء) والأرز من المحاصيل المهمة في محافظة دهوك”.

وقال مدير عام الزراعة في محافظة دهوك أحمد جميل “يتم فتح هذه الأسواق تحت إشراف حكومة إقليم كوردستان من خلال المديرية العامة للزراعة في دهوك، والهدف من افتتاح مثل هذه المعارض هو عرض المنتجات المحلية عالية الجودة وتسويق منتجات مزارعينا”.

وأضاف جميل ” ومن خلال هذه الأسواق والمعارض، يقوم الفلاحون والمزارعون في المنطقة بجمع وتبادل المعلومات حول منتجاتهم الزراعية، وقد أدت الزيارات التي قام بها العديد من الأشخاص إلى هذه الأسواق إلى زيادة الاهتمام بالمنتجات المحلية”.

وأعرب مدير عام الزراعة في دهوك عن “استعداد الحكومة لمساعدة الفلاحین المزارعين وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم، ليتمكنوا من تسويق منتجاتهم بسهولة، وتعد البطاطا والعنب والتفاح والعسل والسماق والزبیب والتين من أهم المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج”.

وأوضحت دائرة الاعلام والمعلومات في بيانها أنه “تم افتتاح السوق الأول وهو سوق المنتجات المحلية في دهوك بمشاركة ١٠ مزارعين كورد وتم عرض منتجات العنب والرمان والتفاح والعسل والكزبرة والسماق والحمص والمنتجات المجففة (الزبیب والتين والمشمش والمربى والراشي)، هذه الأسواق تفتتح لأول مرة وأهميتها أنها تتواجد في الأماكن العامة والتجارية في سوق سياحي ويزورها معظم السائحين وخاصة السياح العرب مما يجعلهم أكثر دراية بالمنتجات المحلیة فی كوردستان.

أما السوق الثاني فهو سوق المنتجات المحلية الأسبوعي في مجمع باكيرا، حيث يفتح يوم الجمعة من كل أسبوع ويشارك فيه ١٠ إلى ١٥ مزارعًا بمنتجاتهم، ويتم تقديم الفواكه ومنتجات الألبان والخضروات والعسل والفواكه المجففة في هذا السوق، تم افتتاح هذا السوق في عام ٢٠١٩ مع بداية التشكیلة التاسعة ويستمر حتى الان.

والسوق الزراعي الثالث في دهوك هو معرض العنب والعسل، حيث افتتح المعرض بالتعاون بين حكومة إقليم كوردستان من خلال المديرية العامة للزراعة في دهوك ومجموعة (كافين كروب) – فاميلي مول بمشاركة حوالي ٥٠ مزارعًا ونحالا.

ولحكومة إقليم كوردستان دورها البارز في تطوير المنتجات المحلية وتسويقها وتصديرها وتوفير فرص عمل من خلال آليات وأساليب مختلفة، ويُعد فرض الضرائب على المنتجات الأجنبية في مواسم نضوج المنتجات المحلية وعدم السماح باستيراد المنتجات الأجنبية التي تلبي المحلية منها احتياجات السوق جزءاً من آلية حكومة إقليم كوردستان لمساعدة المزارعين والفلاحين. ومع ذلك، فإن مساعدة المزارعين والفلاحين من خلال توفير التخزين البارد للحفاظ على منتجاتهم، وتقديم الخدمات لمشاريعهم وتسهيل نقل منتجات المزارعين والفلاحين إلى مناطق وسط وجنوب العراق هي جزء آخر من مساعدة حكومة إقليم كوردستان للمزارعين والفلاحين.

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