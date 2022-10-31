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الأمم المتحدة تدعو شاباً كوردياً لحضور منتدى باريس للسلام

الأمم المتحدة تدعو شاباً كوردياً لحضور منتدى باريس للسلام

دعت منظمة الأمم المتحدة الشاب رمضان اسماعيل شيرواني، وهو كوردي من اقليم كوردستان، لحضور منتدى السلام في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر عقد منتدى باريس للسلام، بتاريخ (11 و 12 تشرين الثاني 2022)، بحضور عدد من القادة والشخصيات العالمية، وسيقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.

رمضان اسماعيل شيرواني، هو شاب كوردي من سكان مدينة أربيل، تمت دعوته من قبل الأمم المتحدة بشكل رسمي لحضور فعاليات المنتدى الدولي.

وقال شيرواني لشبكة رووداو الإعلامية إنه “تم اختياري سفيرا للسلام من قبل الأمم المتحدة، وسأشارك بناء على دعوة المنظمة كشاب عراقي وبالزيّ الكوردي في فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى باريس”.

ستعقد الدورة الخامسة لمنتدى باريس للسلام “Paris Peace Forum”، في شهر تشرين الثاني المقبل، في العاصمة الفرنسية، والتي ستناقش هذا العام ازمات متعددة تواجه العالم وسبل اجتيازها. وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والشابة الإزيدية نادية موراد، إضافة الى عدد من القادة والشخصيات الأخرى كلماتهم في المنتدى.

في عام 2019، تم اختيار رمضان اسماعيل شيرواني كسفير شباب العالم للسلام، من قبل الأمم المتحدة.

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