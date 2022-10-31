الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يجري أول زيارة رسمية لخارج البلاد

غادر رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد اليوم الاثنين العاصمة الاتحادية بغداد متوجهاً إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات القمة العربية.

وتستعد الجزائر، غداً الثلاثاء، لاستضافة القادة العرب في اجتماع جامعة الدول العربية، بعد ثلاث سنوات من الانقطاع في أعقاب انقساماتٍ حول صراعاتٍ تشهدها المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد غادر بغداد متوجهاً إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين والتي ستنعقد في العاصمة الجزائرية الجزائر”.

وأضاف البيان أن “وفداً رفيع المستوى يرافق رئيس الجمهورية”، مؤكداً أنه “سيلقي في القمة كلمة عن مجمل علاقات العراق في محيطه الإقليمي والدولي والخطط المستقبلية للحكومة الجديدة”.

ووضعت الجزائر هذه القمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية تحت شعار “لم الشمل”، لكن عدة دول، لا سيما بلدان الخليج، لن تكون ممثلة بقادة دولها.

وآخر قمة اجتمعت فيها الجامعة العربية التي تضمّ 22 دولة، كانت في مارس آذار 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19.

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