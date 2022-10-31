اللجنة الإعلامية لمراقبة وتقييم الأداء الحكومي تطالب رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بإقالة المدراء العامين في كافة مؤسسات الدولة

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الإعلامية أن البرنامج الحكومي يتطلب وجود شخصيات مهنية ووطنية نزيهة لا سيما من هم بدرجة مدير عام.

واوضح أن المدير العام في الوزارة يعد أهم عناصر المؤسسة، حيث يُلقى على عاتقه مهام ومسؤوليات كبيرة تُؤثّر بشكل مباشر على مستوى أداء المؤسسة، وهو ركن أساسي في تنفيذ البرنامج الحكومي.