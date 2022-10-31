اللجنة الإعلامية لمراقبة وتقييم الأداء الحكومي تطالب رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بإقالة المدراء العامين في كافة مؤسسات الدولة

طالبت اللجنة الإعلامية لمراقبة وتقييم الأداء الحكومي السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بإقالة المدراء العامين كافة واستبدالهم بشخصيات مهنية جديدة خارج إطار المحاصصة الحزبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الإعلامية أن البرنامج الحكومي يتطلب وجود شخصيات مهنية ووطنية نزيهة لا سيما من هم بدرجة مدير عام.
واوضح أن المدير العام في الوزارة يعد أهم عناصر المؤسسة، حيث يُلقى على عاتقه مهام ومسؤوليات كبيرة تُؤثّر بشكل مباشر على مستوى أداء المؤسسة، وهو ركن أساسي في تنفيذ البرنامج الحكومي.
واكد ان اللجنة الإعلامية لمراقبة وتقييم الأداء الحكومي حريصة كل الحرص على تنفيذ بنود البرنامج الحكومي وفق أسس سليمة بما يخدم المجتمع العراقي ويحقق فائدة لعموم البلاد.
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اللجنة الإعلامية لمراقبة وتقييم الأداء الحكومي