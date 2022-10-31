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بالوثيقة.. عالية نصيف: تم التريث في إخلاء محلات سوق الحرية من شاغليها 

كشفت النائبة عالية نصيف عن استجابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى طلبها بعدم إخلاء المحلات في سوق الحرية من شاغليها الى حين إيجاد مكان بديل نظراً لكونهم من الطبقة الكادحة وهذه المحلات هي مصدر رزقهم الوحيد.

وقالت في بيان اليوم :” ان إحالة القطعة المرقمة 21/9107/24 السلام (سوق الحرية) الى الاستثمار يعني قطع أرزاق العديد من العوائل بسبب إخلاء محلاتهم، وبعد الشكاوى التي وصلتنا منهم تابعنا الموضوع مع الجهات المختصة وتم التريث بقرار إخلاء المحلات من شاغليها في هذا السوق، علماً بأننا لانقف ضد تطوير الحرية وإقامة المشاريع الاستثمارية فيها، ولكن يجب أولاً توفير البدائل الحقيقية لشاغلي الأرض “.

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