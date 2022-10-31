بعد استيزارها..  وزيرة الهجرة تجتمع بالكادر المتقدم للوزارة لمناقشة أوضاع النازحين والعائدين

عقدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، اليوم ، الاحد ، في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، اجتماعاً موسعاً بكادر الوزارة المتقدم (الوكلاء والمدراء العامين والمستشار ) لمناقشة أوضاع النازحين داخلياً والمخيمات وتقييم احتياجتهم اضافة الى مناقشة أوضاع العائدين وسبل استقرارهم في مناطقهم الأصلية، الى جانب مناقشة اوضاع العراقيين في الخارج ومتابعتها .

وجرى خلال الاجتماع بحث أهم المشاكل التي تواجه فئات عناية الوزارة من المهجرين والمهاجرين واللاجئين في دول المهجر، إضافة الى بحث التنسيق المشترك مع الوزارات المعنية لحل المشاكل التي تواجههم وتسهيل عودة الراغبين منهم بالعودة الطوعية .

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